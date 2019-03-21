Пілястри для фасаду заміського будинку та дачі

Ви замислюєтеся над тим, як прикрасити фасад заміського будинку або дачі? Пропонуємо Вам, свіжу й актуальну ідею - пілястри фасадні.

Сама форма пілястр прийшла до нас з античної Греції, яка завжди славилася своєю архітектурою. Пілястри - сучасний елемент прикраси, який стрімко повертає свою популярність.

Навіщо Вам використовувати фасадні пілястри?

Основною метою використання пілястрів є прикраса інтер'єру. Крім цього даний елемент декору має безліч переваг, наприклад:

Утеплення будинку, утворюючи теплоізоляцію.

Зменшення витрат опалювальних матеріалів в зимовий час на 30%.

Можливість перефарбувати матеріал в будь-який колір.

Стильний інтер'єр.

Тривалий термін експлуатації матеріалів.

Стійкість до зовнішнього середовища (ультрафіолет і волога).

Стійкість перед механічними пошкодженнями.

Фасадний декор з пінопласту так само має малу вагу, що дає йому беззаперечну перевагу серед інших матеріалів. Незважаючи на досить невелику вагу, матеріал міцний і здатний витримувати перебування на вулиці десятками років.

При правильній установці термін придатності пілястр для фасаду обмежений лише Вашою фантазією. Наші фахівці подбають про якісний монтаж і обробку матеріалу, щоб забезпечити максимально гарний зовнішній вигляд і довгий термін служби.

Чому Вам варто звернутися до нас для замовлення фасадних пілястр?

Наша компанія користується тільки якісними матеріалами, які безпечні для Вашого здоров'я. Ми використовуємо пінопласт, що відноситься до класу «Б1», що забезпечить захист від займання. Матеріал такого класу з легкістю прослужить Вам не один десяток років на вулиці, витримуючи будь-яку погоду.

Ціна на пілястри з пінопласту Вас приємно здивує. Адже трохи економії ніколи не буде зайвою.

При необхідності наші співробітники встановлять пілястри на Вашому домі або дачі. А гарантією якісної роботи стане маса позитивних відгуків в інтернеті за довгі роки нашої роботи.

Підводячи підсумки, можна виділити найбільш значущі плюси нашого сервісу:

Доступна ціна.

Якісний і безпечний матеріал.

Тривалі терміни гарантії.

Професіоналізм співробітників.

Наші фахівці так само допоможуть Вам правильно провести заміри і підібрати відповідні фасадні пілястри. Це стане головною прикрасою Вашого улюбленого будиночка, який буде радувати Вас багато років.

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