Виборців просять перевірити свої дані

У зв’язку з підготовкою та проведенням чергових виборів Президента України 31 березня 2019 року нагадуємо виборцям про можливість перевірити своє включення до Державного реєстру виборців. Наявність у Реєстрі, правильність вказаних ідентифікаційних даних можна перевірити на сайті www.drv.gov.ua у вкладці “Особистий кабінет виборця”, зробивши відповідний запит.

Здійснити перевірку можна також особисто звернувшись до відділу ведення Державного реєстру виборців Білоцерківської міської ради за адресою: вул.Павліченко, 14А, пов.2, каб.13, пред’явивши паспорт громадянина України або тимчасове посвідчення громадянина України.

Режим роботи відділу:

ПН-ЧТ 9:00-18:00,

ПТ 9:00-16:45,

обідня перерва 13:00-13:45.

Телефони для довідок: 5-30-69, 38-98-52, 5-88-11.

Як проголосувати не за своєю виборчою адресою?

Виборцю, який достеменно знає, що в день виборів не зможе проголосувати на виборчій дільниці, до якої відноситься його виборча адреса, щоб не втратити своє виборче право, необхідно виконати три простих кроки:

1) прийти до відділу ведення Державного реєстру виборців Білоцерківської міської ради (вул.Павліченко, 14А, каб.13) з паспортом громадянина України та документом, який підтверджує перебування в день голосування не за місцем офіційної реєстрації (наприклад, документ про відрядження, довідка з місця навчання чи роботи, договір найму (оренди) житла, документ, що підтверджує право власності на житло, путівка, довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, тощо);

2) написати у відділі заяву, в якій вказати причину зміни місця голосування та адресу перебування в день голосування, обрати виборчу дільницю;

3) отримати Посвідчення про тимчасову зміну місця голосування.

Важливо!

Звернутися до відділу ведення Державного реєстру виборців із заявами щодо включення, зміни виборчої адреси, зміни ідентифікаційних даних або тимчасової зміни місця голосування без зміни виборчої адреси можливо до 25 березня 2019 року.

За матеріалами сайту БМР