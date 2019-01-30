Чорнобильцям потрібно отримати посвідчення нового зразка

Постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2018 р. № 1172 внесено зміни до постанови від 11 липня 2018р. № 551 «Деякі питання видачі посвідчень особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та іншим категоріям громадян».

Термін заміни посвідчень на посвідчення нового зразка продовжено до 01 січня 2020 р.:

- особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (категорії 1);

- учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС (категорії 2 і 3) з числа громадян, які брали участь у ліквідації інших ядерних аварій, у ядерних випробуваннях, військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї, складанні ядерних зарядів та проведенні на них регламентних робіт;

- особи, яка потерпіла внаслідок Чорнобильської катастрофи (категорія 2), з числа постраждалих від радіаційного опромінення за інших обставин не з власної вини.

Також, Кабінетом Міністрів України установлено, що посвідчення учасника ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС (категорії 2 та 3), особи, яка потерпіла внаслідок Чорнобильської катастрофи (категорія 2), потерпілого від Чорнобильської катастрофи (категорія 3), потерпілого від Чорнобильської катастрофи (серія Г), дитини, яка потерпіла від Чорнобильської катастрофи (серія Д), дружини (чоловіка), опікуна дітей померлого громадянина із числа (ліквідаторів, потерпілих), смерть якого пов’язана з Чорнобильською катастрофою, видані за зразками, затвердженими постановами Кабінету Міністрів України від 25 серпня 1992 р. № 501 “Про порядок видачі посвідчень особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”, від 20 січня 1997 р. № 51 “Про затвердження Порядку видачі посвідчень особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” та від 21 серпня 2001 р. № 1105 “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 20 січня 1997 р. № 51”, є дійсними до заміни їх в установленому порядку.”

Іншим категоріям осіб заміна посвідчень не передбачена.

За додатковою інформацією звертатись в управління соціального захисту населення Білоцерківської міської ради вул. Ярослава Мудрого, 2, каб. 303, тел. 5-59-62, 5-59-82 з 8.30 год. до 17.00 год. (обідня перерва з 13.00 год. до 13.30 год.)

Управління соціального захисту населення БМР