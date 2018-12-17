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Вітаємо з Новим роком та Різдвом Христовим!

  • Четвер, груд. 27 2018
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Вітаємо з Новим роком та Різдвом Христовим!
Шановні білоцерківці! Дорогі наші земляки!
 
Прийміть найщиріші вітання з нагоди Нового 2019 року та Різдва Христового!
 
Рік, що минає, став для усіх нас роком випробувань на міцність, на виваженість, на витривалість. Ми разом з вами пережили досягнення і втрати, але зуміли зберегти найважливіше - нашу єдність у прагненні захистити і розбудовувати рідне місто, рідну країну.
 
Рік прийдешній обіцяє бути багатим на важливі події. Щиро віримо і сподіваємося, що ці події будуть світлими і позитивними, а всі ми проявимо властиві українцям мудрість і далекоглядність й приймемо правильні рішення на шляху реалізації наших найзаповітніших планів і мрій.
 
Нехай 2019-й стане роком миру, добра, любові і розуміння! 
 
Святкового настрою і усіляких гараздів!
 
З повагою депутати Білоцерківської міської ради-члени фракції "БПП-Солідарність"
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Опубліковано в Громада

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