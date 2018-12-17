Вітаємо з Новим роком та Різдвом Христовим!

Прийміть найщиріші вітання з нагоди Нового 2019 року та Різдва Христового!

Рік, що минає, став для усіх нас роком випробувань на міцність, на виваженість, на витривалість. Ми разом з вами пережили досягнення і втрати, але зуміли зберегти найважливіше - нашу єдність у прагненні захистити і розбудовувати рідне місто, рідну країну.

Рік прийдешній обіцяє бути багатим на важливі події. Щиро віримо і сподіваємося, що ці події будуть світлими і позитивними, а всі ми проявимо властиві українцям мудрість і далекоглядність й приймемо правильні рішення на шляху реалізації наших найзаповітніших планів і мрій.

Нехай 2019 -й стане роком миру, добра, любові і розуміння!

Святкового настрою і усіляких гараздів!

З повагою депутати Білоцерківської міської ради-члени фракції "БПП-Солідарність"