Визначені лауреати премії ім. М.С. Вінграновського за 2018 рік

26 грудня 2018 року в управлінні з питань молоді та спорту Білоцерківської міської ради відбулося засідання комісії по присудженню міської молодіжної літературно-мистецької премії ім. М.С. Вінграновського за 2018 рік.

За наслідками таємного голосування комісія визначила лауреатів та рекомендувала управлінню з питань молоді та спорту Білоцерківської міської ради винести на розгляд виконавчого комітету Білоцерківської міської ради питання щодо присудження міської молодіжної літературно-мистецької премії ім. М.С. Вінграновського за 2018 рік :

- Котовщик Ілоні – молодій письменниці, студентці Білоцерківського гуманітарно – педагогічного коледжу – за роман «Веселкові душі» та поетичну творчість 2018 року;

- Вокальному ансамблю Білоцерківського національного аграрного університету (керівник Булей Наталія) – за творчі здобутки у 2018 році та активну участь у культурно – мистецькому житті міста.

Питання про присудження міської молодіжної літературно-мистецької премії ім. М.С. Вінграновського за 2018 рік буде винесено на розгляд виконавчого комітету Білоцерківської міської ради в січні 2019 року.

Управління з питань молоді та спорту Білоцерківської міської ради і надалі інформуватиме громадськість міста про життя і творчість лауреатів міської молодіжної літературно-мистецької премії ім. М.С. Вінграновського.

За повідомленням сайту БМР