Де краще купувати новорічну піротехніку

З метою недопущення надзвичайних подій з використанням піротехнічних виробів під час святкування Новорічних та Різдвяних свят поліція звертається до громадян з проханням купувати піротехнічні вироби тільки в спеціалізованих магазинах, що мають відповідні ліцензії, сертифікати та інструкції на продукцію, яку вони реалізують, тобто піротехніку мають продавати лише підприємці, фізичні або юридичні особи, які мають відповідну ліцензію Міністерства внутрішніх справ України.

Продавці такої пожежно-небезпечної продукції повинні мати дозвіл на початок роботи органу державного пожежного нагляду та Держнаглядохоронпраці. В зв’язку з тим, що дана продукція включена до переліку продукції, що підлягає обов’язковій сертифікації, за кожний вид такої продукції у суб’єкта господарювання повинна бути копія сертифікату відповідності, а також в документах на цю продукцію повинні бути зазначені реєстраційні номери сертифікатів відповідності.

Правилами забороняється продаж піротехніки на ринках та на вулицях, в підприємствах дрібно роздрібної торгівлі (кіосках, палатках, з лотків, тощо).

Категорично забороняється продавати побутові піротехнічні вироби дітям!

У разі порушення вимог цих правил громадяни несуть відповідальність, згідно чинного законодавства України. Стаття 195-6 Кодексу України про адміністративні правопорушення, а саме порушення порядку виробництва, зберігання, перевезення, торгівлі та використання піротехнічних засобів тягне за собою накладення штрафу.

Застосування побутових піротехнічних виробів здійснюється споживачам відповідно до інструкції, розміщеній на виробі або на пакуванні виробу. Забороняється будь-яка переробка побутових піротехнічних виробі та їх розбирання; використання цих виробів особам молодше за 18 років; використання цих виробів ближче 100 м. від лікарень, церков, дитячих установ, шкіл, будинків престарілих та інших громадських споруд і житлових будинків; кидати приведені в дію побутові піротехнічні вироби під ноги перехожих, із вікон і балконів; здійснювати феєрверки з дахів будинків; використання побутових піротехнічних виробів особами, які знаходяться у нетверезому стані.

Купуючи піротехнічні вироби зверніть увагу:

– на упаковку, яка не повинна мати жодних пошкоджень;

– перевірте термін придатності виробу;

– перевірте наявність інструкції по використанню;

– мають бути вказані способи безпечного поводження і використання;

– мають бути вказані вікові вимоги до покупця;

Здійснюючи покупку, ви можете попросити у продавця документ, який підтверджує якість піротехнічних виробів, що продаються: сертифікат якості. Попереджаємо, що використання не сертифікованої піротехнічної продукції приводить до нещасних випадків.

Особливе прохання до батьків: слідкуйте за своїми дітьми! Не дозволяйте їм самостійно купувати і використовувати вибухонебезпечні забавки! Зробіть для себе і своїх дітей свято Нового року безпечним! Пам’ятайте: неакуратне поводження з піротехнічними засобами може призвести до пожежі або завдати шкоди здоров’ю.

Бажаємо гарних та безпечних Вам свят!

Білоцерківський відділ поліції ГУНП в Київській області