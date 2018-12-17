До уваги осіб з інвалідністю внаслідок війни!

22 серпня 2018 р. Кабінетом Міністрів України прийнято постанову за № 632 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 12 травня 1994 р. № 302 і від 2 січня 1995 р. № 1», якою затверджено нові зразки посвідчень ветеранів війни та бланків – вкладок до них.

Відповідно до пункту 3 Положення про порядок видачі посвідчень і нагрудних знаків ветеранів війни, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 травня 1994 р. № 302, особам, які належать до осіб з інвалідністю внаслідок війниу відповідності до статті 7 ЗаконуУкраїни "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", видаються посвідчення з написом "Посвідчення особи з інвалідністю внаслідок війни".

Оскільки, процедура виготовлення нових бланків зазначених посвідчень і бланків – вкладок до них потребує певного часу, не зважаючи на їх відсутність та з метою недопущення створення умов соціальної напруги, управління соціального захисту населення Білоцерківської міської ради видає і ніколи не припиняло видавати посвідчення старого зразказ написом “Посвідчення інваліда війни”.

Особлива увага приділяється особам, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України та стали особами з інвалідністю внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, під час безпосередньої участі у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях.

Починаючи з 2015 року по теперішній час управлінням соціального захисту населення Білоцерківської міської ради 113 учасникам антитерористичної операції, які стали особами з інвалідністю внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення було встановлено статус та видані посвідчення старого зразказ написом “Посвідчення інваліда війни”.

Не залишаються осторонь й інші особи, які відповідно до статті 7 вищезазначеного закону відносяться до осіб з інвалідністю внаслідок війни.

Так, зокрема, після набрання чинності постанови Кабінету Міністрів України № 632 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 12 травня 1994 р. № 302 і від 2 січня 1995 р. № 1» з 31 серпня 2018 року по 10 грудня 2018 року управлінням соціального захисту населення Білоцерківської міської ради 45 таким особам було встановлено статус та видані відповідні посвідчення.

Наголошуємо на тому, що до моменту виготовлення та розподілення між регіональними органами соціального захисту населення нових бланків посвідчень, в управлінні соціального захисту населення Білоцерківської міської ради випадки відмов у видачі посвідчень старого зразказ написом “Посвідчення інваліда війни” відсутні.

Про випадки щодо відмов у видачі посвідчень старого зразкауправлінням соціального захисту населення Білоцерківської районної державної адміністраціїнам відомо з повідомлень учасників антитерористичної операції.

Управління соціального захисту населення є структурним підрозділом Білоцерківської міської ради і до Білоцерківської районної державної адміністрації не відноситься.

За більш детальною інформацією з питання встановлення статусу особи з інвалідністю внаслідок війни,просимо звертатися до управління соціального захисту населення Білоцерківської міської ради за адресою: вул.Ярослава Мудрого, 2, 3-ій поверх, каб.306, тел. для довідок (5-22-14).

Управління соціального захисту населення БМР