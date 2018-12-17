У цьому році минає 85 років від тих жахливих подій, що своєю жорстокістю і звірячістю в людській подобі не знаходять прикладу в історії людства. Забравши мільйони людських життів, ця трагедія жахливим шрамом продовжує боліти в наших душах.

Вшановуючи пам’ять жертв Голодомору українського народу в читальній залі бібліотеки-філії №4 відбулася година пам’яті «Відлуння сльози», у якій взяли участь члени клубу «Зарічани» Академії пенсіонерів та читачі – шестикласники БНВК ЗОШ №13 (класовод Катерина Шульгата, шкільний бібліотекар Ірина Співак).

На початку заходу пролунала пісня-молитва «Свіча», у виконанні Оксани Білозір та була запалена свічка пам’яті. Бібліотекар Олена Буяненко ознайомила присутніх з книжковою виставкою «Голодомор: невиплакані сльози України», на якій представлені документальні книги та статті, спогади свідків тих подій; розповіла про жахливі сторінки минувшини мовою цифр; навела історичні факти тієї доби. Діти проникливо розказували вірші, присвячені загиблим від голоду і тим, хто пережив ці страшні роки.

Присутні переглянули художньо-документальний фільм «Великий голод», почули свідчення учасників заходу: Василя Семеновича Кисиля, Галини Трохимівни Дремлюги, Марії Купріянівни Юрченко, Ольги Олександрівни Хмель, котрі хоч і народилися на кілька років пізніше тих моторошних подій, проте, пам’ять зберегла той жах, який довелося пережити їхнім рідним. Свій вірш «Голодомор» зачитав поет-аматор Анатолій Медвідь.

Бібліотекарі нагадали учасникам заходу про загальнонаціональну акцію «Запали свічку», 24 листопада о 16.00, на знак скорботи і пам’яті про мільйони загублених життів наших співвітчизників.

Наприкінці заходу діти та дорослі причастилися шматочком хліба – безцінним Божим даром, в пам’ять про загиблих, які помирали з думкою про цей святий скарб – шматочок хліба…

Світлана Линник