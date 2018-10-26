Домашні тварини повинні мати мікрочіп та жетон

Таке рішення прийняли депутати БМР під час сесії 25 жовтня. Зміни до Правил утримання тварини у місті Біла Церква зумовлені тим, що 71% людей у місті були покусані домашніми тваринами. Завдяки мікрочіпу та жетону вдасться встановити власника тварини та оштрафувати її за неналежне утримання домашнього улюбленця.

Ідентифікація тварин у м. Біла Церква проводитиметься у ветеринарних лікарнях державними або приватними ветеринарними лікарями методом введення під шкіру транспондера (мікрочіпу) й видачею жетону з індивідуальним номером та QR кодом (з інформацією про електронну сторінку тварини). Ідентифікація тварин може проводитись безпосередньо за місцем проживання (реєстрації) власника.

Крім того, при реєстрації тварини її власнику видаватиметься не тільки картка реєстрації, а й індивідуальний жетон, де вказуватиметься реєстраційний номер тварини (ідентифікаційний номер мікрочіпу).

Відтепер, прогулюючись у місцях масового скупчення людей, у тому числі у транспорті, собаки повинні бути не тільки на короткому повідку, в наморднику, зі страховим полісом, а й з індивідуальним жетоном.

Вигулювати та виводити за межі помешкання чи садиби собак без індивідуального жетону також буде заборонено.

Контроль за додержанням цих правил буде вести Національна поліція, Держпродспоживслужба в м.Біла Церква, КУ БМР «Інспекція з благоустрою», КП БМР «Муніципальна варта», громадські організації.

Також депутати, розглядаючи це питання, торкнулися теми будівництва притулку для тварин. Зокрема, депутат Володимир Вовкотруб зауважив, що потрібно будувати притулок хоча б поетапно. Депутат Борис Смуток зазначив, що лише біля гімназії №1 було покусано 5 дітей собаками. «Це вже епідемія, люди дорослі, діти жахаються зграй собак, потрібно негайно будувати притулок», - сказав Борис Смуток. Його точку зору підтримав депутат Сергій Мартинюк: «Щось треба робити, бо людей закусають».

А ось мер незгоден. Він вважає, що притулок, який розрахований на 150 собак, не вирішить проблему 2500 безпритульних хвостатих. «Не обманюйте себе. Ні один притулок не втримає ту кількість тварин. У притулку тварину треба стерилізувати, прищепити, 2 неділі утримати, а далі випускати назад на вулицю», - вважає мер. Тому питання, чи буде притулок у Білій Церкві чи все обмежиться частковою стерилізацією хвостатих безхатчинків, так і залишається у повітрі.