У 2019 році буде реалізовано 10 проектів Громадського бюджету

Цього року перемогу здобули 10 проектів: 2 малих та 8 великих. Переможцями стали:
|1
|Простір для відпочинку та спілкування
|Реконструкція рекреативної зони острова Дитинства (облаштування зони відпочинку) в т.ч. ПКД
|Департамент житлово-комунального господарства міської ради
|297 000
|2
|Створення гуртка «Школа робототехніки»
|Придбання обладнання для забезпечення роботи гуртка робототехніки та навчання викладача Комунального закладу Білоцерківської міської ради Клуб за місцем проживання «Прометей» ( "Школа робототехніки") по вул. Східна, 22
|Управління з питань молоді та спорту міської ради
|212 611
|3
|Профілактика передракових захворювань та раку шийки матки у жінок м. Біла Церква
|
Придбання медичного обладнання, меблів, комп’ютерної техніки для Комунального некомерційного
підприємства Білоцерківської міської ради «Білоцерківський пологовий будинок»
|Управління охорони здоров’я міської ради
|492 600
|Капітальний ремонт приміщення КНП БМР «Білоцерківський пологовий будинок» по вул. Ярослава Мудрого, 44 в м. Біла Церква Київської області
|Відділ капітального будівництва міської ради
|308 000
|4
|Паростки
|Реконструкція теплиці Білоцерківської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №1 з поглибленим вивченням слов’янських мов по вул. Логінова, 28 в м. Біла Церква Київської області
|Відділ капітального будівництва міської ради
|995 000
|5
|Сонячне тепло для лікарів та пацієнтів
|Реконструкція системи гарячого водопостачання з встановленням альтернативного джерела енергії блоку «Б» КНП БМР «Білоцерківська міська лікарня №2» по вул. Семашка, 9 в м. Біла Церква Київської області
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Відділ капітального будівництва міської ради
|998 990
|6
|Скульптура з бронзи видатному українському єврейському письменнику Шолом-Алейхему
|Благоустрій території за адресою: вул. Леся Кубаса, 4 з встановленням скульптури видатному українському єврейському письменнику Шолом-Алейхему
|Департамент житлово-комунального господарства міської ради
|821 000
|7
|Поліклініка без черг та обмежень – сервіс, який полегшує життя лікарів та пацієнтів
|Придбання комп’ютерної техніки для впровадження інформатизаціїКомунального некомерційного підприємства Білоцерківської міської ради «Білоцерківська міська лікарня №2»
|Управління охорони здоров’я міської ради
|587 800
|8
|Енергозбереження - крок до майбутнього
|Реконструкція системи електропостачання з встановленням альтернативного джерела енергії КНП БМР «Білоцерківська міська лікарня №1» по вул. Ярослава Мудрого,49 в м. Біла Церква Київської області
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Відділ капітального будівництва міської ради
|999 153
|9
|Інклюзивний простір для занять адаптивною фізкультурою та сенсорною інтеграцією
|Капітальний ремонт приміщення КЗ БМР клубу за місцем проживання «Прометей» по вул. Східна, 22 в м. Біла Церква Київської області
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Відділ капітального будівництва міської ради
|50347
|Придбання, доставка, встановлення обладнання, жалюзі та меблів для створення інклюзивного простору для занять адаптивною фізкультурою та сенсорною інтеграцією на базі Комунального закладу Білоцерківської міської ради Клуб за місцем проживання «Прометей» (вул. Східна, 22)
|Управління з питань молоді та спорту міської ради
|455 153
|10
|Здоров'я, сила і краса - основа для досягнення життєвого успіху в сучасному світі (встановлення теплообмінника в приміщенні басейну)
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Реконструкція системи теплопостачання БНВО «ЗОШ №15-ДЮСОК» по вул. Польова, будинок 70 в місті Біла Церква Київської області
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Відділ капітального будівництва міської ради
|995000
|Всього громадський бюджет
|7 212 654