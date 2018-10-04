Бібліотека – твоє вікно у світ

Останній вересневий тиждень напередодні Всеукраїнського Дня бібліотек, що відзначається 30 вересня, в бібліотеці-філії №4 був позначений розмаїттям цікавих заходів. В ці дні для користувачів книгозбірні був проведений ярмарок побажань «Бібліотека моєї мрії», під час якого кожен відвідувач залишав свої відгуки та побажання у святковій скриньці.

На літературні розваги «Ти відкриваєш книгу…» завітали четвертокласники БНВК ЗОШ №13 з класоводом Світланою Богдан та шкільним бібліотекарем Іриною Співак. Учні здійснили віртуальну мандрівку бібліотеками України та світу, дізналися багато цікавого про найбільшу і найменшу книжку, найдавнішу бібліотеку тощо.

Для гуртківців творчої студії «Колорит», що працює при бібліотеці, відбулася година цікавинок «Котись, яблучко по тарілочці, розкажи про себе». Дітлахи по черзі котили яблуко по тарілочці із зображеннями казкових героїв і розповідали про ту казку, на якій зупинялось яблуко. З нагоди свята діти із керівником студії Іриною Праведною намалювали символ мудрості – сову, яку подарували книгозбірні.

30 вересня, у День відкритих дверей, у бібліотеці відбулася акція «Візьми книгу – отримай сюрприз». У цей день кожен, хто відвідав філію №4 і взяв книгу, отримав цукерки з порадами та висловами про користь читання.

Будь-яке свято – це багато вірних та щирих друзів. Ми щиро вдячні постійним користувачам за відданість бібліотеці.

Олена Буяненко