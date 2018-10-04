Проекти-переможці Громадського бюджету-2018

Рейтинг малих проектів
|
Місце в рейтингу
|
№ проекту
|
Назва проекту
|
Кількість голосів «on-line»
|
Кількість голосів «off-line»
|
Кількість голосів всього
|
1
|
036
|
Простір для відпочинку та спілкування
|
453
|
1797
|
2250
|
2
|
003
|
Створення гуртка робототехніки
|
334
|
927
|
1261
Рейтинг великих проектів
|
Місце в рейтингу
|
№ проекту
|
Назва проекту
|
Кількість голосів «on-line»
|
Кількість голосів «off-line»
|
Кількість голосів всього
|
1
|
015
|
Профілактика передракових захворювань та раку шийки матки у жінок
|
264
|
575
|
839
|
2
|
028
|
Паростки
|
308
|
503
|
811
|
3
|
011
|
Сонячне тепло для лікарів та пацієнтів
|
239
|
538
|
777
|
4
|
022
|
Скульптура з бронзи українському письменнику Шолом-Алейхему
|
327
|
405
|
732
|
5
|
013
|
Поліклініка без черг та обмежень
|
165
|
495
|
660
|
6
|
004
|
Енергозбереження - крок до майбутнього
|
155
|
422
|
577
|
7
|
032
|
Інклюзивний простір для занять адаптивною фізкультурою
|
316
|
254
|
570
За матеріалами сайту БМР