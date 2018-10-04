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Проекти-переможці Громадського бюджету-2018

  • Понеділок, жовт. 08 2018
  • Автор 
Проекти-переможці Громадського бюджету-2018

До проектів Громадського бюджету 2018, які, на думку громади, мають бути реалізовані у Білій Церкві, увійшли: 

Рейтинг малих проектів 

Місце в рейтингу

№ проекту

Назва проекту

Кількість голосів «on-line»

Кількість голосів «off-line»

Кількість голосів всього

1

036

Простір для відпочинку та спілкування

453

1797

2250

2

003

Створення гуртка робототехніки

334

927

1261

Рейтинг великих проектів

Місце в рейтингу

№ проекту

Назва проекту

Кількість голосів «on-line»

Кількість голосів «off-line»

Кількість голосів всього

1

015

Профілактика передракових захворювань та раку шийки матки у жінок

264

575

839

2

028

Паростки

308

503

811

3

011

Сонячне тепло для лікарів та пацієнтів

239

538

777

4

022

Скульптура з бронзи  українському письменнику Шолом-Алейхему

327

405

732

5

013

Поліклініка без черг та обмежень

165

495

660

6

004

Енергозбереження - крок до майбутнього

155

422

577

7

032

Інклюзивний простір для занять адаптивною фізкультурою

316

254

570

За матеріалами сайту БМР

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Опубліковано в Громада

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