Важливо

Прийом з питань виготовлення ортопедичного взуття

  • Четвер, жовт. 04 2018
  • Автор 
Прийом з питань виготовлення ортопедичного взуття

10 жовтня 2018 року, за адресою: м. Біла Церква,  вул. Я. Мудрого, буд. 2, у конференц-залі (кім. 207, 2 поверх, Управління соціального захисту населення Білоцерківської міської ради) відбудеться прийом медико-технічною бригадою Київського казенного експериментального протезно - ортопедичного  підприємства по наданню протезно-ортопедичної допомоги населенню м. Біла Церква на виготовлення ортопедичного взуття.

При собі мати направлення на замовлення протезно-ортопедичних засобів. 

За детальною інформацією звертатися до управління соціального захисту населення Білоцерківської міської ради за адресою: м. Біла Церква, вул. Я.Мудрого 2, кім. 305. (тел.5-22-71

Управління соціального захисту населення Білоцерківської міської ради

SocButtons v1.5
Прочитано 667 раз
Опубліковано в Громада

Додати коментар

Захисний код
Оновити

Наверх

Поділитись новиною

Відправити в FacebookВідправити в Google BookmarksВідправити в TwitterВідправити в LinkedIn

Вибір редакції

Читайте також

Фото та відео