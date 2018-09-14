Поліція просить владу збільшити кількість відеокамер по місту

27 вересня під час засідання 57 сесії депутати заслухали доповідь начальника білоцерківської поліції Геннадія Мельниченка про стан правопорядку у місті за 8 місяців 2018 року.

Загальна статистика

Так, упродовж звітного періоду до Білоцерківського ВП надійшло 27399 заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події, що на 8,5 % менше ніж у 2017 році. За 8 місяців 2018 року на території міста було зареєстровано 2122 кримінальних правопорушення, в тому числі 901 тяжкий та 25 особливо тяжких злочинів.

Відбулося зменшення наступних злочинів: умисних вбивств (з 7 до 1), тяжких тілесних ушкоджень (з 15 до 8), в т.ч. зі смертельним наслідком (з 5 до 4), тілесних ушкоджень невеликої тяжкості (з 221 до 161), розбійних нападів (з 7 до 4), крадіжок майна приватної власності (з 1057 до 806), шахрайств (з 273 до 201), хуліганств (з 10 до 8), незаконних заволодінь транспортними засобами (з 59 до 38), дорожно-транспортних пригод з потерпілими (з 63 до 55).

У ході проведення оперативно-розшукових заходів упродовж 8 місяців ц.р. всього було розкрито 1316 злочинів, з яких 116 злочинів, скоєних у минулі роки та 1200, що були вчинені в 2018 році, в тому числі 489 тяжких та особливо тяжких злочинів, а також було розслідувано (направлено до суду) 1347 кримінальних проваджень.

Безпека дорожнього руху

Кількість дорожньо-транспортних пригод з потерпілими порівняно з минулим роком збільшилась з 99 до 115 під час яких 8 осіб загинуло (2017 р.- 18) та 153 отримали тілесні ушкодження (2017 р. - 121).

На даний час в Україні триває реорганізація роботи підрозділів поліції у сфері безпеки дорожнього руху.

Ситуація на автошляхах залишається досить складною - як по області так і по місту Біла Церква. На даний час функція виявлення, припинення та попередження правопорушень у сфері дорожнього руху здійснюється патрульними нарядами ГРПП, які забезпечують дорожній нагляд паралельно з реагуванням на інші повідомлення про кримінальні правопорушення та інші події.

Посилити профілактичний вплив на порушників правил дорожнього руху та знизити дорожньо-транспортний травматизм можна завдяки встановленню на дорогах систем відеоспостереження із автоматичною фото-відео фіксацією скоєних правопорушень.

Протидія незаконному обігу наркотиків та психотропних речовин

Так у сфері незаконного обігу наркотичних засобів всього було зареєстровано 523 кримінальних правопорушення (2017 рік - 270), в тому числі задокументовано та розслідувано діяльність злочинної групи осіб, яким доведено 303 факти збуту наркотичних засобів на території міста. Крім цього, за незаконне зберігання наркотичних засобів у невеликих розмірах (ст.44 КУпАП), було складено 64 адмін. протоколів (2017 р. – 57). За результатами розслідування кримінальних проваджень у сфері незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин із незаконного обігу в цілому було вилучено 21 кг 585 г наркотичних засобів та 57 г психотропних речовин, а також 156 кущів конопель та 20 рослин маку.

Незаконний обіг зброї, боєприпасів та вибухівки

Виявлено 6 злочинів (2017 рік - 17). Із незаконного обігу вилучено: 11 одиниць вогнепальної зброї (7 пістолетів та 4 карабіни), 3 гранати, 200 г вибухівки (тротилу) та 463 набоїв до стрілецької зброї різного калібру.

Охорона публічного порядку та безпеки

Проведеними оперативно-профілактичними заходами вдалося знизити рівень злочинності в публічних місцях - кількість таких злочинів в у порівнянні з минулим роком зменшилася на 44,7 % (з 255 до 141). Із загальної кількості скоєних злочинів у публічних місцях (141) було розкрито 124 злочинів, або 87,9 % .

На території обслуговування Білоцерківського відділу поліції за 8 місяців 2018 року забезпечено публічний порядок та безпеку під час проведення 137 заходів з масовою участю громадян.

Протидія незаконній міграції

Упродовж 8 місяців ц.р. спільно з Білоцерківським РВ УДМС України в Київській області було виявлено 16 нелегальних мігрантів, з яких відносно 13 осіб було прийнято рішення про примусове повернення, відносно 2 осіб – про примусове повернення із забороною в’їзду до України та відносно 3 осіб – про примусове видворення.

В ході профілактичних заходів виявлено 33 порушники законодавства про правовий статус іноземців та осіб без громадянства, в тому числі складено 25 адміністративних протоколів за ст.203 КУпАП (Порушення іноземцями та особами без громадянства правил перебування в Україні і транзитного проїзду через територію України) та 8 за ст.205 КУпАП (Невжиття заходів до забезпечення своєчасної реєстрації іноземців і осіб без громадянства)

Злочини у стані алкогольного сп’яніння

Проведеними профілактичними заходами упродовж 2018 року в цілому вдалося втримати рівень злочинності в стані алкогольного сп’яніння у порівнянні з 2017 роком – відбулося незначне зменшення з 66 до 64 злочинів.

Квартирні крадіжки

За 8 місяців 2018 року на території міста було скоєно 52 крадіжки з квартир громадян, з яких в ході проведених оперативно-розшукових заходів було розкрито 27, або 51,9 %. Квартирні крадіжки відносяться до кваліфікованих злочинів і як правило вчиняються групами осіб, які спеціалізуються на вчиненні таких крадіжок. Аналіз розкритих злочинів даної категорії показує, що переважну кількість квартирних крадіжок скоєно злодіями-гастролерами, які прибувають в місто на власному автотранспорті на невеликий проміжок часу та після вчинення злочинів залишають його, а тому за відсутності на території міста сучасних систем відеоспостереження розкриття таких злочинів, затримання осіб та доведення їх вини є дуже проблемним.

Незаконні заволодіння транспортними засобами

Викрадення транспортних засобів у переважній більшості вчиняються у нічну пору доби, а власники, як правило виявляють їх зникнення лише зранку та інформують поліцію через тривалий проміжок часу, що в свою чергу не дає змоги розкривати такі злочини по «гарячих» слідах. Крім цього викрадення легкових автомобілів, зокрема «іномарок», як показує аналітика вчиняється підготовленими та технічно-оснащеними електронними засобами, злочинними групами, які спеціалізуються на викраденні дорогих престижних автомобілів іноземного виробництва. Відсутність на території міста сучасних систем відеоспостереження не дає змоги оперативно розкривати такі злочини.

Проведеними оперативно-профілактичними заходами за 8 місяців 2018 року вдалося суттєво зменшити кількість таких злочинів у порівнянні з минулим роком з 44 до 33 та незважаючи на проблемні питання було розкрито 16, або 48,5 % і робота в даному напрямку триває постійно.