Робота є: як у Білій Церкві знайти постійний чи тимчасовий заробіток

Наявність роботи свідчить в першу чергу про бажання її знайти. Бо робота в Білій Церкві є, і якщо людина прагне працювати і заробляти, вона швидко її знайде. наприклад на Kabanchik.ua .

Це зручна платформа, де роботодавець розміщує оголошення про необхідність виконати певне завдання, а виконавець, який може виконати завдання, відгукується на оголошення і пропонує свої послуги. Всі у виграші – замовник отримав якісну послугу, а виконавець – заробив гроші.

Що таке сервіс по пошуку роботи Kabanchik.ua?

Кабанчик - це сервіс по пошуку спеціалістів, які можуть виконати ту чи іншу роботу. Це платформа приватних оголошень, і мова йде не тільки про разову роботу, а й про постійний приробіток у вільний час. Приміром, потрібно передати терміново документи чи здійснити вантажоперевезення – з Kabanchik.ua це дуже просто. Людина створює заявку на сервісі, а ви робите для неї роботу та отримуєте приємну оплату (вищу, ніж вам заплатили б у посередницькій компаній).

А головне – це швидкість. З’явилось оголошення, швидко знайшовся виконавець, все зробили – і всі задоволені.

На сайті Kabanchik.ua щодня викладають сотні оголошень про роботу у вашому місті. Тому, маючи бажання і час, ви можете заробляти пристойні гроші. Адже ви точно вмієте робити те, що потребує громада Білої Церкви. А потреба є в найрізноманітніших послугах. Про це – трохи згодом.

Як користуватись сервісом?

Усі завдання розділені на категорії – робота в інтернеті, домашній майстер, логістичні послуги, будівельні і ремонтні роботи, побутові послуги, ремонт техніки тощо. Всього їх двадцять. Ви обираєте ваше місто і категорію, в якій ви можете виконувати завдання.

Приміром, комусь у Білій Церкві потрібен ремонт холодильника, людина створила завдання на Kabanchik.ua. Ви натискаєте на клавішу, що погоджуєтесь виконати завдання (можете додати кілька слів про свій досвід, щоб зацікавити замовника). І якщо оберуть вас як виконавця, вам стануть доступні контактні дані того, хто виклав оголошення. Ви обговорюєте деталі замовлення – коли ви можете приїхати, за якою адресою – приїжджаєте, лагодите холодильник і отримуєте свою оплату.

На сайті можна знайти будь-яку роботу: репетитором, нянею, журналістом, кур’єром, організатором дитячого свята чи «чоловіком на годину» - повісити штори чи забити гвіздок.

Що зручно – є окремий мобільний додаток, і ви можете постійно відслідковувати нові завдання. Навіть під час того, як виконуєте попереднє.

А як зареєструватись?

Звісно, на сайті потрібно зареєструватись – зробити це не важко, орієнтуйтесь на підказки. Реєстрація йде за електронною поштою. У профілі обов’язково зазначте діючий номер телефона – щоб замовники могли з вами зв’язатись.

Замовники можуть з вами розраховуватись або особисто, готівкою, або через через сервіс.