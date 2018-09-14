Громадські організації міста можуть подавати документи для участі у Громадській раді

Установчі збори щодо створення Громадської ради при виконавчому комітету Білоцерківської міської ради відбудуться 15 листопада 2018 року о 16:00 у великій залі міської ради за адресою: вул. Я.Мудрого, 15.

Порядок подання заяв для участі в установчих зборах

Документи приймаються з 14.09.2018 року по 16.10.2018 року з 10.00 по 17.00 за адресою – м. Біла Церква, вул. Я. Мудрого,15, каб. 7.

Для участі в установчих зборах до ініціативної групи подається заява у довільній формі, підписана уповноваженою особою керівного органу інституту громадянського суспільства.

До заяви додаються:

- рішення, прийняте у порядку, встановленому установчими документами інституту громадянського суспільства, про делегування для участі в установчих зборах представника, який одночасно є кандидатом на обрання до складу Громадської ради;

- біографічна довідка делегованого представника інституту громадянського суспільства із зазначенням його прізвища, імені, по батькові, посади, місця роботи, посади в інституті громадянського суспільства, контактної інформації;

- копія виписки з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій та витяг із статуту (положення) інституту громадянського суспільства щодо цілей і завдань його діяльності, засвідчені в установленому порядку;

- інформація про отримання інститутом громадянського суспільства як володільцем бази персональних даних його членів згоди делегованого ним представника на обробку його персональних даних;

- інформація про результати діяльності інституту громадянського суспільства (відомості про проведені заходи, реалізовані проекти, виконані програми, друковані видання, подання інститутом громадянського суспільства відповідному органу письмових обґрунтованих пропозицій і зауважень із питань формування та реалізації державної політики у відповідній сфері та інформування про них громадськості тощо) протягом року до дня подання заяви (у разі, коли інститут громадянського суспільства працює менше року, - за період діяльності);

- відомості про місцезнаходження та адресу електронної пошти інституту громадянського суспільства, номер контактного телефону.

Детальніше про роботу ініціативної групи, її склад та телефон для довідок, можна дізнайтися ТУТ