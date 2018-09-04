У 2019 році чверть мільйона українців пройдуть тест на ВІЛ

За даними Центру громадського здоров’я МОЗ України, на початок 2018 року в Україні мешкало 244 тис. людей з ВІЛ, а на обліку у медичних закладах перебувало понад 141 тис. Ще понад 100 тис. ВІЛ-інфікованих українців не знають про свій діагноз. Однією з найголовніших проблем є недостатні обсяги тестування. Цю ситуацію має поліпшити проект HealthLink.

HealthLink – це п’ятирічний проект Агентства США з міжнародного розвитку (USAID), який працюватиме протягом 2017-2022 років у тих регіонах України, що мають найвищі показники розповсюдження ВІЛ-інфекції – це Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Київська, Кіровоградська, Миколаївська, Одеська, Полтавська, Херсонська, Черкаська, Чернігівська області та місто Київ. Проект впроваджують БО «100% Життя» (Мережа ЛЖВ) у партнерстві з Альянсом громадського здоров'я та за підтримки держави.

«Мабуть, вперше ми маємо шанси розбудувати реально працюючий інтегрований підхід боротьби з ВІЛ, - говорить в.о міністра охорони здоров’я України доктор Уляна Супрун. - Всі останні роки ми разом з партнерами працюємо над подоланням епідемії ВІЛ/СНІД в Україні, і сьогодні перед нами амбітне завдання - дати усім українцям, що живуть з ВІЛ, можливість дізнатись свій статус і отримати доступ до повноцінного якісного лікування. Зупинити епідемію в Україні можливо! Ключ до цього - співпраця і постійний діалог з громадськістю та партнерами».

Вже у 2018 році до проекту долучилося 220 медичних закладів та 3500 лікарів. Проект підтримує впровадження системних змін в медичній галузі, розробку нового медичного протоколу з тестування на ВІЛ, а також підвищує експертну кваліфікацію представників регіональних громадських об'єднань, які є головними партнерами держави на місцевому рівні в питанні надання соціальних послуг ЛЖВ. Вже у 2019 році ГО у 12 регіонах будуть готові надавати послуги для ЛЖВ по профілактиці і супроводу ВІЛ-інфікованих, а тестування у рамках проекту зможуть пройти 268 тис. українців.

«Раннє виявлення хвороби та забезпечення можливостей для лікування, як і раніше, є першочерговим кроком у справі зупинення епідемії, - зазначила у своєму вступному слові директор Регіональної місії USAID в Україні та Білорусі Сюзан Фрітц. - Це є одним із основних завдань HealthLink – проекту вартістю 22 млн доларів США, розрахованого на наступні п’ять років, про початок діяльності якого ми оголошуємо сьогодні. Цей проект стане доповненням та зробить свій внесок до ширшого спектру заходів Уряду США з надання допомоги країнам світу, мета якої – підвищити частку тих ЛЖВ, які своєчасно отримують послуги з лікування та піклування».

В рамках проекту тестування на ВІЛ і соціальний супровід є доступними для всіх українців, але особлива увага приділяється статевим партнерам людей, які живуть з ВІЛ, та представникам груп ризику. Активності в проекті направлені на покращення доступу до якісних послуг з профілактики та лікування, а також подолання стигми і дискримінації людей, які живуть з ВІЛ, з боку медичних працівників.

«Філософія проекту HealthLink закладена в його назві – це проект, який пов’язує людей з життям. Винятковість проекту в тому, що він органічно лягає в медичну реформу, запускає нову модель допомоги пацієнтам, змінюючи при цьому роль самих лікарів у боротьбі з епідемією ВІЛ в Україні. Тепер через сімейних лікарів та лікарів стаціонарів можна буде пройти тестування на ВІЛ за допомогою експрес-тесту. Тобто людині не лише запропонують пройти тест на ВІЛ, але й «доведуть за руку» до лікування», - зазначив голова правління БО «100% Життя» Дмитро Шерембей.

Головною метою проекту HealthLink є надання якісних медичних послуг та покращення пацієнтам із ВІЛ доступу до лікування через впровадження чіткого алгоритму надання допомоги з моменту виявлення ВІЛ та до моменту призначення лікування. Зокрема, в проекті беруть участь соціальні працівники громадських організацій, які проводять дотестову та післятестову консультацію, розповідають про алгоритм дій та надають психологічну підтримку кожному пацієнту.

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