Батьки учнів музичної школи №2 та педагоги не хочуть переїзду

29 серпня відбулися батьківські збори у музичній школі №2, на яких батьки вирішили лишатися у старому приміщенні школи до тих пір, поки не отримують акт незалежної експертизи стану будівлі по бульвару Олександрійському, 71.

Міський голова Геннадій Дикий радісно рапортував членам виконкому БМР про те, що нове приміщення для переселення музшколи №2 знайшли. І дійсно, напередодні, 22 серпня мер міста у присутності відділу культури та туризму та директора музичної школи №2 Олега Гонти і викладача школи та за сумісництвом керівника профкому Наталії Лесь оглянули приміщення по бульвару Олександрійському, 86. Після чого прес-служба мера розмістила фото, де мер та педагоги тиснуть руки на знак згоди. На практиці з’ясувалося, що це далеко не так.

Батьки учнів школи та педагоги вирішили зібратися на зборах, аби визначити, як їм діяти далі. На зборах були присутні 63 батьків. Олена Карнаух та Ігор Шерехора, батьки учнів музичної школи, розповіли про те, яку роботу пророблено за час літніх канікул щодо майбутнього музичної школи №2. Зокрема, Олена Карнаух зазначила, що за цей час вдалося поспілкуватися з народними депутатами Хвічею Мепарішвілі, Олександром Марченком, Сергієм Капліним щодо можливого виселення школи через нібито аварійність приміщення. Також відбулося засідання комітету ВР з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення, де розглядалася ситуація з музичними школами №2 та №3.

Також Олена Карнаух зачитала акт обстеження школи, який зробила київська філія ДП «НДІпроектреконструкція». У цьому акті вказано, що фундамент перебуває у задовільному стані. Водночас міська влада запевняє, що школу ремонтувати не можна, бо фундамент поганий. 14 серпня в приміщенні відділу культури відбулася робоча зустріч за участю Олександра Марченка, Сергія Капліна, педагогів обох шкіл, батьків учнів, міського голови та його підлеглих. Конструктивну на зустрічі було мало. Тоді міська влада хотіла переселити школу в ЗОШ №7.

20 серпня депутат Олександр Марченко звернувся до віце-прем'єр-міністра - міністра регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Геннадія Зубка з проханням вивчити ситуацію і за потреби призначити проведення нової експертизи стану приміщення школи. А вже 22 серпня раптово міська влада знаходить нове приміщення для переселення. Батьків на огляд приміщення не запросили.

Ігор Шерехора, батько учнів музшколи №2, зауважив, що приміщення по бульвару Олександрійському, 86 в принципі підходить для навчання за розташуванням, адже є діти, які проживають в Гайку та ДНС і їм далеко їздити у нинішнє приміщення на навчання. «Проте там слід замінити батареї, перекрити дах. Проте чи зроблять це, наразі не відомо. Я не згоден водити своїх дітей в школу, де на стелі буде грибок», – резюмував Ігор Шерехора.

Педагоги школи, які були на огляді нового приміщення, зазначають, що у ньому, окрім поганих вікон, є ще дві проблеми: немає належного опалення та протікає дах.

Ігор Коча, громадський активіст, закливав батьків добре подумати перед тим, як переїжджати до нового приміщення. Адже не факт, що в новій будівлі школа буде залишатися постійно, можливо за деяких час попросять ще кудись переїхати. До того ж приміщення не готове до навчання. А виділені 400 тис грн на заміну вікон у новому приміщенні цілком можна було потратити на косметичний ремонт у старій будівлі школи.

Тож батьки у підсумки вирішили дочекатися акту незалежної експертизи щодо реального стану будівлі школи по бульвару Олександрійському, 71, а вже потім вирішувати: переїздити у нове приміщення чи ні.