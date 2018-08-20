Маршрут №17 змінюється

28 серпня члени виконкому БМР прийняли рішення про внесення змін у маршрут №17.

№ з/п № автобусного маршруту Назва маршруту Схема руху Кількість тр.засобів Пасажироміст-кість 13 17 вул.Івана Кожедуба(Хімбуд)- вул. Січових Стрільців вул. Івана Кожедуба(Хімбуд)- вул. Осипенка - вул. Ярослава Мудрого – вул. Дружби – вул. Героїв Чорнобиля – вул. Ставищанська – вул.Шкільна–вул.Таращанська – вул. Січових Стрільців 8 44

Тобто замість вул. Селянської маршрут №17 пролягатиме через вул. Ставищанська та Шкільна. Таким чином, можна буде під'їхати до школи №13 та церкви Марії Магдалини.

Також по базарним дням, а саме чт, сб, нд курсуватимуть маршрути від Льодової арени до Центрального базару та по маршруту Гайок- вул. Пролетарська.