Маршрут №17 змінюється

|
№
з/п
|№ автобусного маршруту
|
Назва маршруту
|
Схема руху
|Кількість тр.засобів
|Пасажироміст-кість
|
13
|
17
|
вул.Івана Кожедуба(Хімбуд)- вул. Січових Стрільців
|
вул. Івана Кожедуба(Хімбуд)- вул. Осипенка - вул. Ярослава Мудрого – вул. Дружби –
вул. Героїв Чорнобиля –
вул. Ставищанська –
вул.Шкільна–вул.Таращанська –
вул. Січових Стрільців
|
8
|
44
Тобто замість вул. Селянської маршрут №17 пролягатиме через вул. Ставищанська та Шкільна. Таким чином, можна буде під'їхати до школи №13 та церкви Марії Магдалини.
Також по базарним дням, а саме чт, сб, нд курсуватимуть маршрути від Льодової арени до Центрального базару та по маршруту Гайок- вул. Пролетарська.