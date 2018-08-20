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Маршрут №17 змінюється

  • Вівторок, серп. 28 2018
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Маршрут №17 змінюється

28 серпня члени виконкому БМР прийняли рішення про внесення змін у маршрут №17.

 

з/п

 № автобусного маршруту

 

 

Назва маршруту

 

 

Схема руху

 Кількість тр.засобів Пасажироміст-кість

 

13

 

 

17

 

вул.Івана Кожедуба(Хімбуд)- вул. Січових Стрільців

вул. Івана Кожедуба(Хімбуд)- вул. Осипенка - вул. Ярослава Мудрого – вул. Дружби –

вул. Героїв Чорнобиля –

вул. Ставищанська –

вул.Шкільна–вул.Таращанська –

вул. Січових Стрільців

 

8

 

44

Тобто замість вул. Селянської маршрут №17 пролягатиме через вул. Ставищанська та Шкільна. Таким чином, можна буде під'їхати до школи №13 та церкви Марії Магдалини.

Також по базарним дням, а саме чт, сб, нд курсуватимуть маршрути від Льодової арени до Центрального базару та по маршруту Гайок- вул. Пролетарська. 

 

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Опубліковано в Громада

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