Поліцейські вчилися діяти під час громадських заворушень

20 серпня 2018 року в Білоцерківському відділі поліції з метою недопущення прорахунків у роботі із забезпечення публічної безпеки та порядку було проведено командно-штабні навчання, під час яких було відпрацьовано порядок прийняття рішень та дій в умовах, що ускладнюють оперативну обстановку, щодо блокування адмінбудівель, транспортних комунікацій, роботи з натовпом і т.і.

До таких командно-штабних навчань було задіяно особовий склад Білоцерківського ВП, які вправно продемонстрували готовність до вищезазначених умов та заходів.

Поліція Білої Церкви