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Поліцейські вчилися діяти під час громадських заворушень

  • Четвер, серп. 23 2018
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Поліцейські вчилися діяти під час громадських заворушень

В поліції Білої Церкви провели навчання у випадку заворушень.

20 серпня 2018 року в Білоцерківському відділі поліції з метою недопущення прорахунків у роботі із забезпечення публічної безпеки та порядку було проведено командно-штабні навчання, під час яких було відпрацьовано порядок прийняття рішень та дій в умовах, що ускладнюють оперативну обстановку, щодо блокування адмінбудівель, транспортних комунікацій, роботи з натовпом і т.і.

До таких командно-штабних навчань було задіяно особовий склад Білоцерківського ВП, які вправно продемонстрували готовність до вищезазначених умов та заходів.

Поліція Білої Церкви

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Опубліковано в Громада

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