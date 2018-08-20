Над ветеранською кав'ярнею замайорів державний прапор

З нагоди Дня Прапора України депутати Білоцерківської міської ради - члени фракції БПП "Солідарність" Геннадій Джегур, Юрій Балас, Юрій Кошляк та помічник депутата Олега Музальова Інна Приходько завітали на гостину до учасника АТО Ігоря Блінова, який нещодавно розпочав власну справу, відкривши у місті кав'ярню "Veterano coffee".

Партійці подарували ветерану державний прапор, який допомогли встановити над приміщенням закладу, та вручили маленькі синьо-жовті стяги, які господар закладу даруватиме сьогодні своїм відвідувачам з нагоди свята.

- Ще рік тому Ігор захищав нашу землю на Сході України, - зазначив Геннадій Джегур, - а вже сьогодні намагається стовідсотково реалізувати себе у мирному житті. Це яскравий приклад для тих, хто шукає причини, аби не працювати. Ігор проявив характер і знайшов можливості. Поштовхом для початку власної справи нашому ветерану АТО дала участь у Школі лідерства для учасників бойових дій. Радий, що певною мірою причетний до роботи цієї Школи у нашому місті.

Тож шановні білоцерківці, якщо будете у районі зупинка "Піонерська", то завітайте у кав'ярню "Veterano coffee", скоштуйте смачну каву "з міцним характером", яку залюбки приготує для вас завжди привітний ще вчорашній боєць, а сьогодні підприємець-початківець.

Всім святкового настрою! З Днем Прапора України! З Днем Незалежності!

Тетяна Миколаєнко