Над ветеранською кав'ярнею замайорів державний прапор
- Четвер, серп. 23 2018
- Автор bc-news
З нагоди Дня Прапора України депутати Білоцерківської міської ради - члени фракції БПП "Солідарність" Геннадій Джегур, Юрій Балас, Юрій Кошляк та помічник депутата Олега Музальова Інна Приходько завітали на гостину до учасника АТО Ігоря Блінова, який нещодавно розпочав власну справу, відкривши у місті кав'ярню "Veterano coffee".
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Опубліковано в Громада
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