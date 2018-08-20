Адреси, де можна проголосувати за проекти громадського бюджету

До участі в голосування допущено 15 великих проектів на загальну суму 13 015 372,19 грн та 2 малих на загальну суму 509 610,9 грн.Цьогоріч було подано 48 проектів, до голосування були допущені ті проекти, які не викликали зауважень.

Проголосувати можна двома шляхами:

- на офіційному сайті Білоцерківської міської ради bc-rada.gov.ua у розділі «Громадський бюджет» шляхом заповнення електронної версії анкети. Доступ до електронної анкети для голосування на сайті міської ради можливий після реєстрації та авторизації (ідентифікації) на сайті;

- у затверджених рішенням виконавчого комітету Білоцерківської міської ради пунктах для голосування шляхом заповнення друкованої версії бланку для голосування, який можна отримати в цих пунктах:

вул. Ярослава Мудрого, 15, виконавчий комітет міської ради

вул. Ярослава Мудрого, 19/1, комунальне підприємство Білоцерківської міської ради «Кінотеатр ім. О. Довженка»

Торгова площа, 4/27 Центральна бібліотека

Торгова площа, 11 (приміщення ЖЕК№6) Віддалене місце для роботи адміністраторів Центру надання адміністративних послуг

вул. Вернадського, 10 (приміщення ЖЕК№6) Віддалене місце для роботи адміністраторів Центру надання адміністративних послуг

вул. Леваневського, 34 (приміщення ЖЕК№7), Віддалене місце для роботи адміністраторів Центру надання адміністративних послуг

вул. Леваневського, 55 , Бібліотека-філіал №8

б-р Олександрійський, 125, Бібліотека-філіал №9

б-р. Олександрійський, 94 (готель "Рось" 1-й поверх, Віддалене місце для роботи адміністраторів Центру надання адміністративних послуг

Голосування буде проводитися у першій половині вересня.

Процес голосування є відкритим, у ньому може взяти участь кожен житель міста Біла Церква (громадяни України віком від 14 років, які зареєстровані або проживають на території м. Біла Церква, що підтверджується офіційними документами), віддавши один голос за малий проект та один голос за великий проект.