З вересня новонародженим видаватимуть "пакунок малюка"

Вже з 1 вересня цього року українські сім’ї при народженні дитини отримають набір із двадцяти п’яти необхідних речей для новонароджених діток. Пакунок малюка є безповоротною адресною соціальною допомогою та видаватиметься по одному на кожну дитину, а отримати його зможуть мати, батько, родичі або патронатний вихователь новонародженої дитини.

До складу пакунку входять:

підгузки одноразові для новонароджених, від 2 до 5 кг, та не менше 94 штук в упаковці;

серветки вологі одноразові для дітей від 0 років, гіпоалергенні, PH-нейтральні, без запаху, та не менше 56 штук в упаковці;

пелюшка ситцева, розмір 80x95 см (допускається зміна розмірів +/- 10 %);

пелюшка фланелева, розмір 90x110 см (допускається зміна розмірів +/- 10 %);

пелюшка муслінова, розмір 70x70 см (допускається зміна розмірів +/- 10 %);

пелюшка багаторазова вологостійка, розмір 60х80 см (допускається зміна розмірів +/- 10 %);

шапочка, стовідсоткова бавовна, розмір 0-3 місяці;

шапочка, стовідсоткова бавовна, розмір 3-6 місяців;

боді з коротким рукавом:

розмір 50-56 см;

розмір 56-58 см;

боді з довгим рукавом, трикотаж, стовідсоткова бавовна:

розмір 50-56 см;

розмір 56-58 см;

штани-повзунки із закритими носочками, стовідсоткова бавовна:

розмір 50-56 см;

розмір 56-58 см;

чоловічки з довгим рукавом та штанцями:

розмір 50-56 см;

розмір 56-58 см;

шкарпетки, частка бавовни у виробі не менше 90 відсотків, розмір 0-3 місяці;

термометр для води;

термометр для тіла електронний, з гумовим наконечником;

ножиці манікюрні дитячі з тупими наконечниками (безпечні), виготовлені з нержавіючої медичної сталі;

прокладки для лактації, не менше 60 штук в упаковці;

ковдра тепла/демісезонна, наповнювач - стовідсоткова бавовна, зовнішня тканина - також стовідсоткова бавовна, розмір 90x120 см (допускається зміна розмірів +/- 10 %);

плед-ковдра, 100% трикотаж, бавовна, розмір 60x80 см (допускається зміна розмірів +/- 10 %);

матрац, склад за міжнародними нормами, розмір 42x70. Розмір матрацу (периметр) має збігатися з розміром (периметром) дна коробки-колиски;

рушник махровий для купання з кутком, розмір 100x100 см (допускається зміна розмірів +/- 10 %), вироблений з натурального матеріал;у

іграшка-брязкальце розвиваюча, виготовлена із пластика з сертифікатом, що дозволяє використання дитячих іграшок, без дрібних деталей;

крем із вмістом ланоліну 100%;

рідке мило-шампунь дитяче з дозатором, універсальне, від 0 років, без парабенів, гіпоалергенне, без запаху, 500 мл.

Пакунок надаватиметься кожній родині під час виписки з пологового будинку, він підтримає матеріально та інформаційно, та стане вагомою допомогою першочергово тим родинам, які через складне матеріальне становище позбавлені можливості придбати новонародженій дитині якісні предмети догляду та одягу.

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