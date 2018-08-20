Сім'я має декларувати доходи і тих членів родини, які прописані за іншою адресою

Є чимало сімей, в яких чоловік прописаний за одною адресою, дружина і діти за іншою. Чоловік працює, дружина, скажімо, у декретній відпустці або взагалі не працює. Таким сім’ям раніше, враховуючи те, що дружина зареєстрована з дітьми в помешканні одна, надавалася чимала субсидія, доходи чоловіка не враховувалися, але гроші щомісяця він приносив саме в цю сім’ю.

Водночас, на помешкання, де прописаний чоловік оформлювалася субсидія, виходячи з кількості не зареєстрованих, а фактично проживаючих осіб. Відповідно доходи такої людини не бралися до уваги для призначення допомоги ні там, ні тут.

Тому з 1 травня 2018 року змінено форму Декларації про доходи. Наразі декларувати необхідно доходи всіх членів сім’ї (чоловіка, дружини та неповнолітніх дітей), навіть тих, які зареєстровані за іншими адресами.

Увага! При цьому соціальні норми житла та соціальні нормативи житлово-комунального обслуговування за адресою домогосподарства на таких осіб не розраховуються. Таким чином, держава реагує на соціальну несправедливість та турбується про воз’єднання українських сімей.

Поняття сім'ї розтлумачує Сімейний кодекс, стаття 3. Наголошуємо, що в разі подання громадянами неповних або недостовірних відомостей про осіб, які входять до складу домогосподарства, та членів сім’ї осіб зі складу домогосподарства незалежно від реєстрації їхнього місця проживання (фактичного місця проживання), їхні доходи, майновий стан і витрати, управлінням соціального захисту населення Білоцерківської міської ради може бути відмовлено у призначенні житлової субсидії або припинено її надання. У такому разі одержувачам субсидії доведеться повернути надміру перераховану (виплачену) суму житлової субсидії.

Управління соціального захисту населення Білоцерківської міської ради