250 одиниць техніки буде представлено на параді під час святкування Дня Незалежності України

Під час урочистих заходів з нагоди святкування 27-ї річниці Незалежності України буде представлено 250 одиниць техніки. Про це 7 серпняповідомив Міністр оборони України генерал армії України Степан Полторак під час перевірки підготовки особового складу, який залучається до військового параду, що відбудеться 24 серпня.

«Вперше ми покажемо під час військового параду і проходження механізованої колони, і нові зразки озброєння та військової техніки, які вже поставлені на озброєння Збройних Сил України, прийняті і вже є у військах, а також будуть показані зразки озброєння, які зараз проходять державне випробування. Всього таких одиниць техніки буде 250», – сказав генерал армії України Степан Полторак.

За словами Міністра оборони України, механізована колона тренується окремо на аеродромі в Озерному, біля Житомира.

Крім того, він повідомив, що підрозділи від 15 країн-партнерів крокуватимуть Хрещатиком під час військового параду.

«Ми запросили наших партнерів до участі в параді. Наразі підтвердили участь своїх підрозділів в урочистих заходах з нагоди святкування 27-ої річниці Незалежності України 15 країн-партнерів, у тому числі й з держав Північноатлантичного Альянсу, а також високі гості з дружніх країн», - зазначив Степан Полторак.

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