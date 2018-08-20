250 одиниць техніки буде представлено на параді під час святкування Дня Незалежності України

«Вперше ми покажемо під час військового параду і проходження механізованої колони, і нові зразки озброєння та військової техніки, які вже поставлені на озброєння Збройних Сил України, прийняті і вже є у військах, а також будуть показані зразки озброєння, які зараз проходять державне випробування. Всього таких одиниць техніки буде 250», – сказав генерал армії України Степан Полторак.
За словами Міністра оборони України, механізована колона тренується окремо на аеродромі в Озерному, біля Житомира.
Крім того, він повідомив, що підрозділи від 15 країн-партнерів крокуватимуть Хрещатиком під час військового параду.
«Ми запросили наших партнерів до участі в параді. Наразі підтвердили участь своїх підрозділів в урочистих заходах з нагоди святкування 27-ої річниці Незалежності України 15 країн-партнерів, у тому числі й з держав Північноатлантичного Альянсу, а також високі гості з дружніх країн», - зазначив Степан Полторак.
Урядовий портал