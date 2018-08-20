Громадські активісти просять обмежити продаж алкоголю з 20:00

30 липня відбулося обговорення щодо часу продажу алкогольної і слабоалкогольної продукції у закладах торгівлі Білої Церкви за участю місцевих депутатів, громадських активістів, представника поліції, нарколога та юриста. Привід для такої зустрічі – намір місцевої влади обмежити час продажу алкогольних напоїв, зокрема пива, з 22:00 до 10:00. У Білій Церкві нараховується 847 офіційних точок продажу алкогольних напоїв. Обмеження стосуватимуться усіх магазинів, окрім закладів ресторанного господарства.

Громадські активісти Віктор Левицький та Павло Лаврусь напередодні засідання пройшлися наливайками нашого міста та зафіксували, що більшість з них завершує роботу до 21:00, а тому обмеження з продажу горілчаних виробів їх ніяк не зачепить. Відтак ініціатори такого засідання висловили пропозицію до депутатів обмежити час продажу з 20:00 до 10:00.

Дільничний Сергій Семеренко висловив думку, що значна частина злочинів відбувається особамив стані алкогольного сп’яніння, а тому, якщо є можливість обмежити споживання населенням спиртних напоїв, то це варто зробити, не залежно від того, з якого часу.

Депутат Андрій Король зазначив, що треба боротися не лише з наслідками, а й займатися профілактикою, розвивати спортивні секції, гуртки для молоді, щоб забрати їх з вулиці. Також спільно з поліцією слід припиняти незаконну торгівлю спиртними напоями. «Торгівлю потрібно обмежувати з 20:00 до 10:00, а для дітей створювати умови, щоб вони не блукали вулицями, бо це відразу наркотики, алкоголь, а займалися спортом, творчим розвитком тощо, були зайняті», – вважає депутат Король. Такої ж точки зору дотримуються і його колеги, присутні на заході, Олена Шевченко, Ігор Гейло, депутат Київської обласної ради МаксимЗапаскін. Також Олена Шевченко запропонувала заборонити продаж алкоголю загалом у спорудах, менших площею, ніж 50 кв. м. Ігор Гейло звернув увагу на те, що акцизу ці наливайки сплачують мало, адже вони часто продають самогон, який ніде не обліковується.

Присутній на засіданні нарколог МЛ №4 Сергій Швачка зазначив, що офіційно на обліку перебуває близько 2400 осіб, які страждають на алкоголізм, з них 302 – жінки. Звичайно, у місті людей, що зловживають алкоголем значно більше, але примусово нікого не можна лікувати. «Зменшення часу продажу спиртних напоїв націлене в першу чергу на тих, хто ще є здоровою та працездатною людиною, адже алкоголік знайде чарку будь-де, йому без різниці час роботи закладів торгівлі. Ачас обмеження ліпше запозичити з досвіду інших областей, де вже такі заходи діють», – каже пан Швачка.

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«Дуже чудова законодавча ініціатива, яка дала право органам місцевого самоврядування самостійно визначити, що їм потрібно: боротьба за здоров’я населення чи податкові надходження від акцизу. Можна як у Львові, Луцьку, Івано-Франківську, встановити продаж до 20:00. Проте погано, що за порушення продажу алкоголю, штраф складає всього 1700 грн, що навряд чи спонукатиме підприємців дотримуватися режиму роботи, – вважає Віталій Гаделія, адвокат. –Значно ефективніше за порушення позбавляти їх ліцензії на продаж алкоголю, але податкова цього не робить. А там штраф суттєвіший – від 17-ти до 30 тис. грн».

Також порушувалося питання відмови продовжувати договір оренди землі під тими кіосками, де найбільше скарг від мешканців прилеглих будинків. Присутні депутати спершу заявили, що немає підстав, але завдяки Максиму Запаскіну з’ясувалося, що такі договори оренди можна не продовжувати абсолютно законно, просто завчасно попередити про це підприємця. Таким чином, можна було б скоротити кількість наливайок, які знаходяться в кіосках на вулицях, а не вбудованих приміщеннях. Тож, окрім сподівань на податкову, у місцевих обранців є можливість власними силами зменшити кількість наливайок та час продажу спиртних напоїв. Було б бажання!