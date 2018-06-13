Учасники АТО можуть звернутися за психологічною реабілітацією

Постановою Кабінету Міністрів України від 27грудня 2017 року № 1057затверджено Порядок проведення психологічної реабілітації учасників антитерористичної операції та постраждалих учасників Революції Гідності.

Для проходження психологічної реабілітації учасник антитерористичної операції, постраждалий учасник Революції Гідності звертається до управління соціального захисту населення із заявою та відповідними документами.

За детальною інформацією звертатись до відділу соціального забезпечення управління соціального захисту населення Білоцерківської міської ради за адресою: м. Біла Церква, вул. Я. Мудрого, 2, каб. 305 (телефон для довідок 5-22-71).

Також повідомляємо, що управлінням соціального захисту населення Білоцерківської міської ради прийняте рішення щодо включення до списку Суб’єктів надання послуг із психологічної реабілітації такі санаторно-курортні заклади:

Товариство з обмеженою діяльністю «Санаторій «Токарі»; Дочірнє підприємство «Південь-курорт-сервіс»; Приватне Акціонерне Товариство «Санаторій «Мошногір'я».

Управління соціального захисту населення БМР