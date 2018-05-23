Педагоги та батьки музичної школи №3 повірили обіцянкам мера

31 травня відбулася зустріч педагогів та батьків учнів музичної школи №3 із міським головою Геннадієм Диким, на якій обговорили перспективи школи. Попри гострі запитання, значна частина батьків та вчителів залишилися задоволеними обіцянками мера та навіть аплодували йому по закінченню зустрічі.

Зустріч відбулася на території музичної школи №3. Міський голова Геннадій Дикий запевнив, що педагогічний колектив збережуть, всі викладачі будуть працевлаштовані у нову школу мистецтв №3. Приміщення школи залишається за навчальним закладом. Батьки наголошували на тому, що дуже важливо зберегти колектив, тих вчителів, до яких звикли учні, з якими у них є порозуміння та успіхи у навчанні. Також цікавилися, як їх діти будуть займатися музикою, якщо через стінку інші діти займатимуться танцями, чи не заважатиме це навчальному процесу. Запитували, чи залишать на своїх посадах вчителів-сумісників.

Одна із мам зазначила, що непогано було б відремонтувати приміщення на вул. Рибній, щоб діти того мікрорайону могли ходити до музичної школи поблизу будинку, а не на вул. Леваневського. Геннадій Дикий зазначив, що на ремонт приміщення потрібно 10 млн. грн, а їх немає. А в оренду здавати не можуть, бо нібито ніхто в оренду не бере.

Нагадаємо, музичну школу №2 також ліквідують та планують частково пересилити її саме у приміщення школи №3. Тому батьки цікавилися, чи є розрахунки, скільки дітей може навчатися у школі №3.

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Були й ті, хто проти такого рішення. Зокрема, Геннадій Кукса наполягав на тому, що школу можна реорганізувати у школу мистецтв, але не ліквідовувати. Звичайно, проти була й директор школи Ніна Павлова, яка заявила, що елітарну академічну музичну освіту не можна розбавляти гуртками з танців, малювання чи театрального мистецтва. А її донька Ганна Павлова попросила мера підписати зобов’язання взяти всіх вчителів на роботу у новостворену школу, проте він відмовився це робити.

Проте в цілому батьки погодилися з пропозиціями мера. Їм простіше, адже на відміну від школи №2, вони не втрачають приміщення. Подібна зустріч міського голови в музичній школі №2 завершилася менш миролюбно. Батькам навіть не показали акт обстеження комісією приміщення школи, де воно визнане аварійним.

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Отож наразі слово за депутатами, які мають або підтримати рішення про ліквідацію двох шкіл та утворення на їх базі нової школи мистецтв, або не підтримати.