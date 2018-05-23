14 червня відбудеться прийом по наданню протезно-ортопедичної допомоги

14 червня 2018 року, за адресою: м. Біла Церква, вул. Я. Мудрого, буд. 2, у конференц-залі (кім. 207, 2 поверх) управління соціального захисту населення Білоцерківської міської ради відбудеться прийом медико-технічною бригадою приватного підприємства «Форвард-Орто» по наданню протезно-ортопедичної допомоги населенню м. Біла Церква на виготовлення ортопедичного взуття.

При собі мати направлення на замовлення протезно-ортопедичних засобів.

За детальною інформацією звертатися до управління соціального захисту населення Білоцерківської міської ради за адресою: м. Біла Церква, вул. Я.Мудрого 2, кім. 305. (тел.5-22-71)