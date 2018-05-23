Зі святом останнього дзвоника!

Зичимо вчителям та школярам цікавих літніх канікул, активного і корисного відпочинку, нових вражень і приємних подій, а випускникам — здійснення всіх мрій і задумів. Нехай знання, здобуті під час навчання у школі, стануть міцним фундаментом для побудови вашого майбутнього!