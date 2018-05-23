Зичимо вчителям та школярам цікавих літніх канікул, активного і корисного відпочинку, нових вражень і приємних подій, а випускникам — здійснення всіх мрій і задумів. Нехай знання, здобуті під час навчання у школі, стануть міцним фундаментом для побудови вашого майбутнього!
Зі святом останнього дзвоника!
- Четвер, трав. 24 2018
- Автор bc-news
Білоцерківська міська організація Партії «Блок Петра Порошенка «Солідарність» щиро вітає усіх школярів, освітян та батьків із завершенням навчального року!
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Опубліковано в Громада
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