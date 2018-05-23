Поліцейський з Білої Церкви допомагав грабувати квартири

Протягом 2017-2018 року на території Білоцерківщини було скоєно ряд квартирних крадіжок. Проведеним аналізом, працівники кримінальної поліції Білоцерківського відділу поліції встановили, що з усіх квартирних крадіжок явно виділяється частина квартирних крадіжок за рядом ознак, а саме за шляхом проникнення до помешкання, «так званим почерком». Ці крадіжки явно скоювала одна група зловмисників, яка дуже гарно орієнтувалася на місцевості.

У працівників кримінальної поліції виникла робоча версія щодо скоєння цих квартирних крадіжок ймовірно може бути причетний працівник правоохоронного органу, який знає внутрішні методи роботи кримінальної поліції. В ході відпрацювання цієї версії поліцейські впевнилися, що дійсно є факт витоку службової інформації, який виражався в тому, що при проведенні превентивних та оперативно-розшукових заходів крадіям завжди вдавалося уникнути зустрічі з правоохоронцями.

В ході проведення вдалої оперативної комбінації, працівниками кримінальної поліції було затримано кримінальну групу, до складу якої входив на той час діючий працівник Білоцерківського відділу поліції, який мешкав в місті Біла Церква та понад 10 років працював у правоохоронних органах.

Так, 4 травня 2018 року близько 23.30 години, біля одного з будинків по вул. Турчанінова в місті Біла Церква відразу після скоєння злочину, який кваліфікували як замах на крадіжку, оскільки квартира була виставлена на продаж і цікавих речей для крадіїв там не виявилося, було затримано «на гарячому» групу, яка складалася з трьох осіб: 35-річного столичного мешканця, який раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності за квартирні крадіжки, 22-річна столична мешканка, яка проблем з законом раніше не знала, та 34-річного колишнього поліціянта.

Пересувалися злочинці на автомобілі «Фольксваген Гольф» сірого кольору. З’ясувалося, що перед тим, як працівники кримінальної поліції затримали лиходіїв, крадії встигли «навідати» за відсутності господарів ще одну квартиру по бульвару Олександрійському міста Біла Церква, речі з якої були виявлені відразу після їх затриманні при огляді вищевказаного автомобіля. Також серед речей було виявлено та вилучено радіостанцію, рукавички та викрутку, за допомогою якої віджимали вікна. Згодом було проведено обшуки за місцями проживання квартирних крадіїв, під час яких було вилучено велику кількість золотих виробів, елітних парфумів, годинників та інших речей. Тільки в місті Біла Церква вже налічується п’ять потерпілих, які впізнали свої речі серед вилученого.

Всі учасники злочину були затримані в порядку ст.208 КПК України, але Білоцерківським міськрайонним судом клопотання про обрання їм запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою задоволено не було, після чого їх було звільнено з зали суду. Слідчим відділом Білоцерківського відділу поліції відкрите кримінальне провадження за ч.3 ст.185 КК України (крадіжка, поєднана з проникненням у житло). Дана група осіб перевіряється до інших аналогічних злочинів, скоєних на Білоцерківщині. Триває слідство.

Поліція м. Біла Церква