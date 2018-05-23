Про виплату разової грошової допомоги ветеранам війни, жертвам нацистських переслідувань

Законами України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" та "Про жертви нацистських переслідувань" гарантована щорічна виплата до 5 травня разової грошової допомогиветеранам війни і жертвам нацистських переслідувань та соціальна допомога особам, які мають особливі та особливі трудові заслуги перед Батьківщиною.

Вищевказаними законами встановлено, що розмір разової грошової допомоги до 5 травня щороку визначається Кабінетом Міністрів України в межах бюджетних призначень, встановлених законом про Державний бюджет України.

У 2018 році щорічна разова грошова допомога призначається і виплачується відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 14 березня 2018 року № 170 "Деякі питання виплати у 2018 році разової грошової допомоги, передбаченої Законами України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" та "Про жертви нацистських переслідувань" у розмірах:

- особам з інвалідністю внаслідок війни та колишнім малолітнім (яким на момент ув’язнення не виповнилося 14 років) в’язням концентраційних таборів, гетто та інших місць примусового тримання, визнаним особами з інвалідністю внаслідок загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин:

I групи — 3 685 гривень;

II групи — 3 265 гривень;

III групи — 2 845 гривень;

- учасникам бойових дій та колишнім неповнолітнім (яким на момент ув’язнення не виповнилося 18 років) в’язням концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання, а також дітям, які народилися у зазначених місцях примусового тримання їх батьків, — 1 265 гривень;

- особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, — 3 685 гривень;

- членам сімей загиблих і дружинам (чоловікам) померлих осіб з інвалідністю внаслідок війни, дружинам (чоловікам) померлих учасників бойових дій, учасників війни та жертв нацистських переслідувань, визнаних за життя особами з інвалідністю внаслідок загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин, які не одружилися вдруге, — 630 гривень;

- учасникам війни та колишнім в’язням концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання, особам, які були насильно вивезені на примусові роботи, дітям партизанів, підпільників, інших учасників боротьби з націонал-соціалістським режимом у тилу ворога — 525 гривень.

Крім того, необхідно зазначити, що учасники бойових дій у період Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років, а також інваліди війни ІІ і ІІІ груп, яким виповнилося 85 років і більше, одержать до 5 травня допомогу у розмірі, передбаченому для інвалідів війни І групи – 3685 грн.

Згідно ст. 95 Конституції України, виключно Законом про Державний бюджет України визначаються будь-які видатки держави на загальносуспільні потреби, розмір і цільове спрямування цих видатків.

У відповідності до Рішення Конституційного Суду України від 25 січня 2012 року №3-рп/2012 повноваження Кабінету Міністрів України щодо розробки проекту Закону про Державний бюджет України та забезпечення виконання відповідного закону пов’язані з його функціями, в тому числі щодо реалізації політики у сфері соціального захисту та в інших сферах. Кабінет Міністрів України регулює порядок та розміри соціальних виплат та допомоги, які фінансуються за рахунок коштів Державного бюджету, відповідно до Конституції України та законів України.

Управлінням соціального захисту населення Білоцерківської міської ради проводиться робота для забезпечення виплати разової грошової допомоги до 5 травня особам з інвалідністю внаслідок війни, учасникам бойових дій, учасникам війни, членам сімей загиблих (померлих) ветеранів війни та жертвам нацистських переслідувань.

Статтею 17-1 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" передбачено, що особи, які не отримали разової грошової допомоги до 5 травня, мають право звернутися за нею та отримати її до 30 вересня відповідного року, в якому здійснюється виплата допомоги.

Разова грошова допомога не виплачується в разі смерті одержувача до 5 травня або набуття громадянином статусу згідно із статтями 6, 7, 9, 10, 11 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" та статтями 6-1, 6-2, 6-3, 6-4 Закону України "Про жертви нацистських переслідувань" після 5 травня відповідного року, в якому здійснюється виплата допомоги.

Сума разової грошової допомоги, що належала особі і залишилася не одержаною у зв'язку з її смертю, не включається до складу спадщини і виплачується батькам, чоловіку (дружині), дітям особи, якій передбачена виплата разової грошової допомоги, або родичам, що проживали разом з нею.

Управління соціального захисту населення міської ради