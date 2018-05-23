Як отримати субсидію тільки на фактично проживаючих осіб

Право оформити субсидію не на всіх зареєстрованих, а фактично проживаючих в помешканні осіб, з 1 травня 2018 року збереглося.

Держава йде назустріч родинам, в яких прописані повнолітні діти, але вже багато років не проживають з батьками, і пропонує доходи тих, хто прописаний, але фактично не проживає у помешканні, не враховувати під час розрахунку розміру субсидії. Про це йдеться на сайті teplo.gov.ua

У такому випадку мешканець квартири при оформленні субсидії, в Декларації про доходи у розділі «склад сім’ї», повинен вказати родичів, котрі зареєстровані, але не живуть з субсидієотримувачем. Зокрема, треба написати: «зареєстровані, але не проживають».

Якщо, для прикладу, в помешканні прописана повнолітня одружена донька, то в Декларації, у розділі II, потрібно відобразити і її сім’ю також - чоловіка та дітей, навіть якщо вони прописані за іншою адресою.

Разом із Декларацією треба подати Заяву з проханням розглянути на Комісії питання про нарахування субсидій на фактичну кількість людей, які мешкають у квартирі, підкресливши відповідні слова. А також обов’язково надати документ, що підтверджує факт не проживання відповідної особи за цією адресою (довідка з місця роботи в іншому місці, довідка про навчання в іншому місці, про перебування на лікуванні тощо).

На підставі цієї заяви Управління соціального захисту спрямовує в помешкання цього заявника державного соціального інспектора. Він у свою чергу складає акт обстеження матеріально-побутових умов проживання. Далі в органі соціального захисту готують подання на Комісію. І Комісія приймає рішення: призначити субсидію, скажімо, не на п’ять чоловік, а, на трьох.

Це рішення Комісії є обов’язковим до виконання тими житлово-комунальними підприємствами, які є надавачами послуг. Тобто послуги нараховуються не на п’ятьох прописаних, а на трьох реальних мешканців. І доходи для обрахунку субсидії також беруться з трьох замість п’яти членів родини.