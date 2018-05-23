Учасників АТО в Білій Церкві навчать бути успішними бізнесменами

У Білій Церкві незабаром розпочне свою роботу Школа професійного лідерства для учасників бойових дій. Школу започатковано у 2016 році Центром розвитку лідерства. Напередодні початку роботи школи БЦ News поспілкувався з директором центру Антоніною Бондаренко.

Розкажіть, будь ласка, детальніше про школу.

Школу започатковано як освітньо-комунікаційний нетворкінг для учасників бойових дій, що складається з серії освітніх програм (очного та дистанційного форматів). У 2018 р. програма "Стартап. Бізнес. Управління" функціонує за підтримки Фонду сприяння демократії Посольства США в Україні.

Школа лідерства працює з 2016 року. Навчання пройшло понад 100 учасників бойових дій в Києві, Кривому Розі та Львові. Щоб потрапити на навчання у школу, потрібно бути дуже вмотивованим. Учасник АТО має чітко розуміти, що хотів би отримати від навчання. Тому, що просто так прийти послухати інформацію і нічого з цим не робити, не вийде.

Перед тим, як потрапити на навчання, учасник заповнює анкету на нашому сайті. У цю п’ятницю, 18 травня, відбудеться перше заняття у Торгово-промисловій палаті (вул. С. Наливайка, 13) ми розкажемо, що це за школа, який має бути результат навчання, учасники АТО зможуть познайомитися з такими ж своїми побратимами – випускниками школи, які розкажуть про свій досвід.

Школа працює по вихідним дням, перерва між заняттями два – три тижні, для того, щоб учасники школи могли на практиці реалізувати отримані знання і проаналізувати, що вийшло, що ні. Початок занять 18 травня 2018 року. Довідки за телефоном 067-599-47-48

Скільки загалом триває навчання?

Ми навчаємо протягом 2, 5 -3 місяців, залежно від активності учасників. Навчання складається з 9 модулів, на яких слухачі отримують навики ведення бізнесу та психологічні рекомендації. Ми набираємо три категорії слухачів: тих, що вже мають свій бізнес і хотіли б його розвинути чи щось змінити, тих, які мають лише стартап, але їм бракує навичок розвитку власної справи та тих, хто лише має бажання стати бізнесменом та має ідею розвитку власного бізнесу. Ми навчимо, як складати бізнес-план, як юридично обслуговувати бізнес, як шукати інвесторів тощо.

Чи наприкінці навчання передбачений захист свого бізнес-проекту?

Учасник школи наприкінці навчання захищає свій проект перед комісією, яка надає подальші консультації слухачу щодо розвитку власної справи.

Яким бізнесам ви навчаєте?

У нас на попередніх курсах були слухачі, які хотіли відкрити власну справу у різних сферах економіки: сільське господарство, харчова промисловість, ресторанній бізнес, логістика, соціальні мережі тощо. Тобто напрямки різноманітні.

Хто ваші тренери?

Це бізнес-тренери, коучі, кожен з яких має власну справу. Серед нашої команди також є учасник бойових дій, який відкривав адвокатську контору. Тобто у нас знання практичні, ми не завантажуємо теорією. З нашою командою можна ознайомитися на сайті: http://leadershipato.com.ua/

Скільки білоцерківців – учасників АТО подали анкети на навчання у вашій школі?

Наразі ми після вивчення відповідей в анкетах вже відібрали 19 осіб, 3 відмовили. Орієнтуємося на 25 осіб. У Білій Церкві не так активно зголошуються бійці, але, можливо, це пов’язано з тим, що місто невелике. Приміром, у інших містах ми проводили навіть додаткові набори до школи, стільки було охочих.

Ви відслідковуєте, як ваші випускники реалізовують на практиці отримані знання, чи є успіхи?

Наша мета була такою, щоб зробити адаптацію учасника бойових дій у форматі максимально корисному бійцям. Якщо знання співпадають з тим, що учасник АТО робив чи хотів реалізувати до війни, то йому цікаво та в нього є всі шанси вдало розвинути свій бізнес, навіть залучити побратимів до бізнесу. Наші однодумці з «Ветерано сервіс» створили онлайн - платформу, де можна побачити, як учасники бойових дій після демобілізації розвивали свою справу, що це за вид бізнесу, ознайомитися з історіями успіху, знайти однодумців. У нас так само є платформа для комунікацій випускників школи.