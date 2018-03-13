У Білій Церкві напали на поліцейських

22 березня 2018 року близько 20.25 години по вулиці Героїв Небесної Сотні в місті Біла Церква Київської області старшим слідчим Білоцерківського відділу поліції проводилися процесуальні дії, а саме: повідомлення про підозру та вручення повістки про виклик підозрюваного.

До вказаних дій в якості спеціаліста для фіксації зазначеної процедури було залучено заступника начальника слідчого відділу Білоцерківського відділу поліції. Під час фіксації даної процесуальної дії до поліцейських підійшов 33-річних місцевий житель з явними ознаками алкогольного сп’яніння і порушуючи громадський порядок та суспільні принципи почав наголошувати щоб особа, якій вручали повідомлення про підозру відмовилася від участі в процесуальних діях. З метою припинення агресивних дій чоловіка, слідчі представились йому співробітниками поліції та повідомили про те, що вони проводять процесуальні дії.

Після цього зловмисник своїх дій не припинив та, намагаючись завадити проведенню процесуальних дій, вдарив рукою по відеокамері, а потім наніс удар рукою в обличчя поліцейського. Надалі, під час спроби затримання чоловіка, до слідчих підійшли близько чотирьох чоловіків, один з яких дістав з багажника автомобіля предмет схожий на монтіровку. В подальшому працівники поліції повідомляли їм, що вони знаходяться на службі та пред’явили службові посвідчення. На провокації та образи з боку вказаних осіб не піддавалися.

В подальшому зловмисник намагався нанести удари в обличчя поліцейському, тому агресію вдалося припинити, лише застосувавши сльозогінний газ. Після того, як невідомі чоловіки, один з яких тримав монтіровку, почали наближатися до поліцейських, один з працівників поліції продемонстрував готовність до застосування спеціального засобу, після чого нападники відмовилися від своїх злочинних намірів та почали відступати. В подальшому, слідчі продовжили проводити слідчі дії та викликали групу реагування патрульної поліції для фіксації даної події.

Надалі, не дочекавшись прибуття наряду поліції, 33-річний місцевий мешканець швидко наблизився до старшого слідчого та вихопив в нього з рук повідомлення про підозру та корінець повістки про виклик, таким чином відкрито викравши вказані процесуальні документи, після чого намагався залишити місце події, проте був затриманий старшим слідчим.

На даний час зловмисник затриманий в порядку ст.208 КПК України та вирішується обрання міри запобіжного заходу. За даним фактом відкрите кримінальне провадження за ознаками складу злочинів, передбачених ст.345 КК України – насильство щодо працівника правоохоронного органу та ст.357 КК України – викрадення документів та їх пошкодження, максимальний термін покарання яких передбачений у вигляді позбавлення волі до п’яти років.

Тривають слідчі дії.

За інформацією Поліції м. Біла Церква