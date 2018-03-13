У Білій Церкві діє відділення для догляду за людьми похилого віку

Ви любите своїх рідних, але за щоденними турботами Вам не вистачає часу для догляду за ними? Вихід є!!!!

Відповідно до наказу Департаменту соціального захисту населення Київської облдержадміністрації, з метою реалізації державної соціальної політики з питань роботи стаціонарних установ та поліпшення соціального захисту людей похилого віку та осіб, які втратили здатність до самообслуговування на базі Білоцерківського психоневрологічного інтернату створено геріатричне відділення для зазначених осіб.

Наш заклад є стаціонарним і призначений для тимчасового або постійного проживання/перебування. Геріатричне відділення розпочало свою роботу 1 червня 2017 року та розраховане на 30 ліжко – місць.

Професійний потенціал, багаторічний досвід працівників, щирість і доброта - головна запорука якості і надійності в нашій роботі.

Висококваліфікований медичний та молодший медичний персонал забезпечить надання послуг належного догляду всім хто цього потребує.

В межах геріатричного відділення із застосуванням індивідуального підходу кожному мешканцю надається:

- раціональне чотирьохразове харчування, у тому числі дієтичне з урахуванням віку і стану

здоров’я в межах натуральних норм харчування;

- можливість самостійно формувати меню, виходячи з особистих уподобань та потреб;

- цілодобове медичне обслуговування, консультативна допомога лікарів;

- забезпечення життєво необхідними ліками;

- стаціонарне лікування на базі закріплених лікувально-профілактичних закладів охорони

здоров’я;

- можливість самостійно готувати їжу;

- організація денної зайнятості та дозвілля з урахуванням стану здоров’я і віку проживаючих;

- психологічна підтримка;

- послуги масажу та заняття ЛФК.

Звичайно ж беззаперечною умовою для Вашого комфорту чи комфорту близької Вам людини є затишні, наближені до домашніх умови проживання, оснащені комфортні кімнати, територіядля відпочинку з чудовими краєвидами.

Невід’ємною складовою нашої роботи є повага до людської гідності та дотримання вимог законодавства в питаннях соціального обслуговування.

Ми піклуємось про кожного, чуємо і прислухаємось!

Інформація за телефоном (04563) 6-25-83, 067-923-61-53; 066-385-71-69

Адреса: 09100 Київська область, м. Біла Церква, вул. Карбишева, 4.

Адміністрація Білоцерківського психоневрологічного інтернату