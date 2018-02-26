За три роки у Білій Церкві 1433 осіб було покусано собаками

За даними Білоцерківської міської лікарні №2 та Центру первинної медико-санітарної допомоги№2, у 2017 році в травмпункт лікарні №2 звернулося 443 дорослих з травмами, завданими бродячими собаками. До лікаря-травматолога міського центру №2 звернулося 75 дітей з аналогічними скаргами, з них 44 дитини були покусані бродячими тваринами. 41 дитині були проведені щеплення.

Упродовж 2015-2016 років в травмпункт при МЛ №2 звернулося 915 осіб з травмами, завданими бродячими собаками, а саме: у 2015 – 512 осіб, у 2016 – 403 особи. Підлягало вакцинації 234 пацієнти, адже були покусані невідомими тваринами. При цьому відмовилися від госпіталізації і проведення екстреної профілактики захворюванню на сказ 118 потерпілих. Було госпіталізовано 116 осіб, повний курс щеплень пройшло 102 пацієнти, 14 пацієнтів не закінчили курс щеплень.

З тих пацієнтів, які пройшли повний курс щеплень, 76 осіб отримали вакцину, закуплену лікарнею, а 26 пацієнтів купували вакцину за власні кошти.

Управління охорони здоров'я БМР зазначає, що останніми роками спостерігається тенденція до збільшення кількості покусаних тваринами громадян, однак випадків захворювання дорослих та дітей на сказ не зареєстровано.

За таких обставин міська влада Білої Церкви мала б вживати рішучих дій. Чи так це відбувається насправді, коли у місті з’явиться притулок для бездомних тварин та як допомагає щеплення і стерилізація вухатих зменшенню їх популяції, читайте у свіжому випуску газети «Тиждень. Біла Церква».