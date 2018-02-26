Зустріч з депутатом Володимиром Коробчуком

Повідомляємо Вам, що 28 лютого 2018 року о 16.00 за адресою: м. Біла Церква, вул. М'ясна, 4, оф. 1 відбудеться зустріч з депутатом Білоцерківської міської ради Коробчуком Володимиром Васильовичем, на якій він прозвітує про свою діяльність за 2017 рік.