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Зустріч з депутатом Володимиром Коробчуком

  • Вівторок, лют. 20 2018
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Зустріч з депутатом Володимиром Коробчуком
До уваги жителів виборчого округу №32!
Повідомляємо Вам, що 28 лютого 2018 року о 16.00 за адресою: м. Біла Церква, вул. М'ясна, 4, оф. 1 відбудеться зустріч з депутатом Білоцерківської міської ради Коробчуком Володимиром Васильовичем, на якій він прозвітує про свою діяльність за 2017 рік.
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Опубліковано в Громада

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