Постраждалим учасникам Революції Гідності передбачені пільги по сплаті комунальних послуг

З 24 лютого 2018 року набуває чинності Закон України від 14 листопада 2017 року № 2203-VIII «Про внесення змін до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» щодо посилення соціального захисту учасників антитерористичної операції, учасників Революції Гідності та членів сімей загиблих таких осіб».

Зокрема Закон доповнено розділом III¹, а саме «Статус постраждалих учасників Революції Гідності, пільги та гарантії їх соціального захисту».

Постраждалими учасниками Революції Гідності визнаються особи, які на виконання Закону України «Про встановлення державної допомоги постраждалим учасникам масових акцій громадського протесту та членам їх сімей» включені до переліку осіб, які під час участі в масових акціях громадського протесту отримали тілесні ушкодження (тяжкі, середньої тяжкості, легкі), але такі ушкодження не призвели до інвалідності, та звернулися за медичною допомогою у період з 21 листопада 2013 року по 30 квітня 2014 року.

Особам, зазначеним у частині першій цієї статті, надаються пільги та інші соціальні гарантії, встановлені статтею 12 цього Закону (для учасників бойових дій – 75-відсоткова знижка плати за користування житлом, комунальними послугами та на придбання твердого палива і скрапленого газу в межах норм, передбачених чинним законодавством).

Дія цієї статті не поширюється на працівників міліції, осіб, які проходили службу в правоохоронних органах спеціального призначення, військовослужбовців внутрішніх військ, Збройних Сил України та інших військових формувань, які отримали тілесні ушкодження (тяжкі, середньої тяжкості, легкі) під час виконання службових обов’язків, пов’язаних з подіями Революції Гідності.

За більш детальною інформацією просимо звертатись до управління соціального захисту населення Білоцерківської міської ради за адресою: вул.Ярослава Мудрого, 2, 3-ій поверх, каб.306, тел. для довідок (5-22-14).

Управління соціального захисту населення Білоцерківської міської ради