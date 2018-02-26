Підробіток у Білій Церкві: вигідні пропозиції для всіх бажаючих

Зараз можна заробляти, допомагаючи людям: надавати їм послуги, яких вони потребують і отримуєте цілком пристойні кошти. Такий спосіб додаткового підробітку доступний у всій Україні за допомогою спеціалізованого сервісу. Всім, кому цікавий підробіток у Білій Церкві, варто зареєструватися на Kabanchik.ua – всеукраїнському проекті, що допомагає знаходити завдання у сфері послуг. Безліч напрямків та доступний формат – далеко не всі переваги проекту.

Підробіток усюди

Зайти після роботи до замовника, щоб відремонтувати змішувач, почистити комп’ютер або закріпити поличку. Витратити частину вихідного на ремонт у квартирі замовника або роздати рекламні листівки перед лекціями в університеті чи взагалі працювати, не виходячи з дому – будь-який формат підробітку доступний за допомогою сервісу. Можна знаходити завдання від прямих замовників за зарані відомими умовами, сумою оплати та термінами виконання і планувати власну додаткову роботу. Різноманіття напрямків (а їх близько тисячі) дозволяє знаходити варіанти всім, незалежно від професії, досвіду чи віку.

Як шукати такий підробіток? Проект пропонує зручний алгоритм. Зареєстрованому виконавцю достатньо обрати категорії послуг і підписатися на них. Після цього він отримуватиме сповіщення про кожне нове завдання, оформлене у кожній з категорій. У сповіщенні є посилання на завдання: треба перейти за ним, ознайомитись з умовами та подати заявку на виконання. Зараз на сайті зареєстровано більше 50 тисяч замовників, тож варіантів роботи достатньо.

Від кур’єра до фрілансера

Замовники у Білій Церкві (а це і звичайні містяни, і бізнес) цікавляться різноманітними послугами. Зокрема, часто на Kabanchik.ua замовляють вантажоперевезення: маючи власний транспорт, можна допомагати з переїздами. Доставляти меблі та техніку, транспортувати товар або займатися вивозом будівельного сміття. Великий попит є і на інші категорії:

ремонт техніки – побутової та електронної. Цінуються майстри, що відновлюють техніку на місці;

домашній майстер – послуги електрика, мебляра, сантехніка, слюсаря чи столяра – загалом будь-кого, хто може виконати просту домашню роботу;

розповсюдження рекламних листівок та послуги промоутера на презентаціях і промо-акціях;

послуги кур’єра – на Kabanchik.ua

клінінгові послуги – якісне часткове чи комплексне прибирання у помешканнях містян з використанням професійних засобів і техніки;

ремонт квартир – велика кількість послуг, від часткових до комплексних, у вигляді ремонту «під ключ»;

фріланс – створення контенту, дизайн, розробка та просування сайтів, пошук інформації, розміщення контенту ті інші послуги.

Прості умови для старту

Стати виконавцем на сервісі може будь-хто: треба лише зареєструватися, пройти перевірку даних і вивчити правила сайту. Все це безкоштовно, швидко і просто. Додатково рекомендується встановити мобільний застосунок для швидкого і зручного пошуку завдань. Кожному виконавцю доступні всі опції сервісу, включаючи «Безпечну угоду», яка гарантує отримання оплати за виконану роботу.

Зараз пошук підробітку онлайн – це крок до майбутнього, у якому всі процеси замовлення послуг відбуватимуться через Інтернет. Варто вже зараз долучитися до цього процесу, щоб отримати досвід і підвищити свій статус виконавця. Це дозволить брати у роботу найвигідніші замовлення.