Як отримати тимчасову пенсію?

З січня 2018 року набула чинності постанова Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 року №1098, якою затверджено Порядок призначення тимчасової державної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату.

Згідно Порядку тимчасова державна допомога призначається у період з 1 січня 2018 року по 31 грудня 2020 року, непрацюючій особі, за наявності в неї не менш як 15 років страхового стажу.

Зазначена тимчасова державна соціальна допомога призначається органами соціального захисту населення і виплачується до досягнення такою особою віку, з якого вона набула право на призначення пенсії.

Призначається тимчасова допомога з урахуванням її майнового стану та середньомісячного сукупного доходу та перераховується особі кожні шість місяців з урахуванням змін її майнового стану та середньомісячного сукупного доходу.

Для призначення тимчасової допомоги особа подає такі документи:

- заяву;

- документ, що посвідчує особу;

- інформацію про адресу зареєстрованого місця проживання ( адресу місяця фактичного проживання );

- документ про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків;

- довідку про наявний страховий стаж, видану органами Пенсійного фонду України;

- декларацію про доходи та майновий стаж за останні шість календарних місяців, що передують місяцю звернення за призначенням тимчасової допомоги.

Якщо особа звертається за призначенням тимчасової допомоги за місцем фактичного проживання, до заяви додається довідка про неотримання такої допомоги в органах соціального захисту населення за зареєстрованим місцем проживання.

Тимчасова допомога призначається з дня, що настає за датою досягнення пенсійного віку, якщо звернення за тимчасовою допомогою відбулося не пізніше ніж через три місяці після досягнення такого віку. Якщо звернення за тимчасовою допомогою відбулося пізніше ніж через три місяці допомога призначається з дня звернення за нею.

Розмір тимчасової допомоги визначається як різниця між прожитковим мінімумом для осіб, які втратили працездатність, і середньомісячним сукупним доходом сім'ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців, але не може перевищувати 100% прожитковим мінімумом для осіб, які втратили працездатність.

Документи можна подавати до « єдиної приймальні громадян » управління соціального захисту населення Білоцерківської міської ради за адресою: м. Біла Церква, пров. Ковальський, 14 ( графік роботи: понеділок - п’ятниця з 8.30 по 17.00 ), телефон для довідок 39-05-13.

Управління соціального захисту населення БМР