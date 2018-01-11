У Білій Церкві створили робочу групу для надання допомоги на лікування учасникам АТО

Основними функціями робочої групи є: розгляд заяв учасників антитерористичної операції, які звернулись за отриманням одноразової матеріальної допомоги на проведення складних хірургічних операцій; надання міському голові пропозицій щодо прийняття рішення про надання або відмову громадянам даної категорії, які звернулись за отриманням допомоги.
За результатами розгляду заяв учасників антитерористичної операції, які звернулись за отриманням одноразової матеріальної допомоги на проведення складних хірургічних операцій, робоча група надає міському голові пропозиції щодо надання або відмови у наданні одноразової матеріальної допомоги на проведення складних хірургічних операцій.
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С К Л А Д
робочої групи з питань надання особам, які брали безпосередню
участь в антитерористичній операції, одноразової матеріальної
допомоги на проведення складних хірургічних операцій
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Новогребельська
Інна Володимирівна
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-голова робочої групи, заступник міського голови;
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Велігорська
Тетяна Олександрівна
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-секретар робочої групи, начальник управління соціального захисту населення Білоцерківської міської ради.
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Члени робочої групи:
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Балабуха
Світлана Володимирівна
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-заступник директора Білоцерківського міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді;
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Коноплястий
Максим Ігорович
|-член громадської організації «Всеукраїнська асоціація учасників бойових дій та учасників антитерористичної операції» (за згодою);
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Лісовенко
Олена Олександрівна
|-голова громадської організації «Рада матерів та дружин учасників антитерористичної операції» (за згодою);
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Солодовник
Мирослава Степанівна
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-заступник головного лікаря з медичної частини Комунального закладу Білоцерківської міської ради «Міський центр первинної медико-санітарної допомоги №2»;
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Яценко
Дмитро Олександрович
|-керівник спеціалізованого формування Білоцерківського міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді «Служба підтримки ветеранів, учасників бойових дій, антитерористичної операції та членів їх сімей».