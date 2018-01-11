У Білій Церкві створили робочу групу для надання допомоги на лікування учасникам АТО

13 лютого на засіданні виконкому створили робочу групу з питань надання особам, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції, одноразової матеріальної допомоги на проведення складних хірургічних операцій.

Основними функціями робочої групи є: розгляд заяв учасників антитерористичної операції, які звернулись за отриманням одноразової матеріальної допомоги на проведення складних хірургічних операцій; надання міському голові пропозицій щодо прийняття рішення про надання або відмову громадянам даної категорії, які звернулись за отриманням допомоги.

За результатами розгляду заяв учасників антитерористичної операції, які звернулись за отриманням одноразової матеріальної допомоги на проведення складних хірургічних операцій, робоча група надає міському голові пропозиції щодо надання або відмови у наданні одноразової матеріальної допомоги на проведення складних хірургічних операцій.