Білоцерківські пасажири найбільше скаржаться на ТОВ "Транссіті"

На запит БЦ News щодо того, яку кількість скарг отримано від пасажирів громадського транспорту у 2017 році, профільний заступник міського голови Олександр Поляруш надав відповідь. З відповіді випливає, що при найменшій кількості транспортних засобів, які обслуговують міські маршрути, скарг від пасажирів найбільше саме на ТОВ "Транссіті" (обслуговують маршрути №22 та №14).

Зокрема, у 2017 році загалом на всіх перевізників надійшло 235 звернень громадян щодо обслуговування у міських маршрутах, з них 138 письмових звернень та 97 на телефон "гарячої лінії".

Нагадаємо, 17 січня відбувся круглий стіл, на якому обговорили підвищення вартості проїзду у маршрутках. А перед новим роком відбулося дві наради щодо перевезення пільговиків у маршрутках. Тоді власники автотранспортних підприємств зобов'язалися перевозити пільгові категорії населення, розділивши їх на ті, яких будуть возити без обмежень, і ті, яких будуть возити лише по 2-3 пільговики у салоні.

Після цього виконком БМР підвищив вартість проїзду у громадському транспорті до 5 грн (маршрутки) та 4 грн (тролейбус). Проте скарг від білоцерківців не поменшало. 26 січня 2017 року заступник міського голови Олександр Поляруш провів нараду, на якій знову звернувся до перевізників припинити дискримінацію пільговиків та виконувати взяті на себе зобов'язання, а також виконувати договірні умови, адже на деяких маршрутах інтервал руху зріс до 20 хв.

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Нагадаємо також, що у грудні 2017 року через недбале кермування у маршрутці №22 школярка отримала закриту черепно-мозкову травму, забій ноги та ключиці прямо у салоні автобусу.

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Нагадаємо також, що 31 січня виконком Білоцерківської міської радиприйняв рішення про оголошення у двотижневий термін конкурсу з перевезення пасажирів у автобусних маршрутах № 2, 3, 4, 5, 11, 13, 16, 17, 17А, 18, 19, 21, 25, 26.

Також міська влада Білої Церкви знову планує зміни міські автобусні маршрути. Це поки що проект рішення, розгляд якого може відбутися найближчим часом. Можливо, запровадять ті схеми маршрутів, які розробили харківські спеціалісти за 90 тис. грн. на замовлення міської влади.