Генплан Білої Церкви планують змінити достроково

Зокрема, він зазначив, що 24 січня 2018 року відбулася спільна нарада земельної комісії, управління містобудування та архітектури, земельного відділу, міського голови, на якій дійшли згоди, що нині є багато неузгодженостей при оформленні земельних ділянок як фізичними, так й юридичними особами. "Генплан міста, грубо кажучи, є недолугим. Він розроблений на старій топогеодезичній основі. Через це виникають конфлікти, як це було на Залізничному селищі, де закладена у Генплан дорога проходить по обійстям мешканців, на Заріччі схожі проблеми, є проблеми з розв'язками, не узгоджуються детальні плани та зонування, які ми зараз затверджуємо, з Генпланом. Зміни до нього можна вносити не раніше, як через 5 років. Проте ми з'ясували, що провівши такий містобудівний моніторинг, зміни можна буде внести достроково", - зазначив Володимир Вовкотруб.

Отож, управлінню містобудування та архітектури доручили провести моніторинг та порушити питання про дострокове внесення змін за виявленими неузгодженостями.

Нагадаємо, ДП «Науково-дослідний і проектний інститут містобудування» Мінрегіонбуду у 2016 році розробив для Білої Церкви новий Генплан. У кінці 2016 року мешканці дачних кооперативів та частини вулиць Залізничного селища раптово виявили, що по їх ділянкам та садибам по новому Генплану прокладається дорога. Весь 2017 рік мешканці провели у дискусіях з владою міста, вимагаючи скасувати будівництво цієї дороги або, принаймні ,звузити її до прийнятної для них ширини. Суперечки зупинилися на тому, що був презентований детальний план забудови території Залізничного селища, який знову таки не влаштував частину мешканців масиву та дачників. Відтак, на сесію Білоцерківської міської ради його до цих пір не винесли.