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Нові підстави для отримання статусу інваліда війни

  • Вівторок, січ. 30 2018
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Нові підстави для отримання статусу інваліда війни

Важлива інформація щодо встановлення статусу інваліда війни для осіб, які стали інвалідами внаслідок захворювання, пов’язаного із захистом Батьківщини та одержаного під час безпосередньої участі в антитерористичній операції.

З 24 лютого 2018 року набувають чинності зміни до пунктів 11-14 частини 1 статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» щодо віднесення до інвалідів війни осіб, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції.

Верховною Радою України прийняті положення, що покликані врегулювати сферу суспільних відносин, яка не знайшла необхідного нормативного визначення у квітні 2015 року. Змінами до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» в праві на встановлення статусу інваліда війни урівнюються усі учасники антитерористичної операції, які стали інвалідами під час безпосередньої участі в антитерористичній операції. Тепер до переліку причин виникнення інвалідності, які надають право на встановлення статусу інваліда війни, окрім визначених раніше поранення, каліцтва та контузії, додали і захворювання, одержане під час безпосередньої участі в антитерористичній операції.

Отже, з 24 лютого 2018 року особи, яким встановлено інвалідність внаслідок захворювання, одержаного під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, зможуть на підставі особистої заяви та доданих документів отримати в управлінні соціального захисту населення Білоцерківської міської ради посвідчення інваліда війни.

За більш детальною інформацією просимо звертатись до управління соціального захисту населення Білоцерківської міської ради за тел. 5-22-14 або особисто за адресою: м.Біла Церква, вул. Ярослава Мудрого, буд. 2, 3-ій поверх, каб. 306.

Управління соціального захисту населення БМР

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Опубліковано в Громада

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