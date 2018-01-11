Для отримання субсидії потрібні паспортні дані та код дітей, яким виповнилося 14 років

З травня 2015 року розрахунок житлових субсидій на наступні періоди жителям нашого міста здійснюється в автоматичному режимі, якщо у домогосподарства не відбулося ніяких змін.

При цьому для призначення субсидії сукупний дохід обчислюється виходячи з доходів, нарахованих особам, які досягли 14-річного віку станом на початок періоду, за який враховуються доходи, без урахування податку з доходів фізичних осіб, відомості про які надаються структурним підрозділам з питань соціального захисту населення ДФС, Пенсійним фондом України.

Відсутність необхідних даних у файлі-запиті (паспортні дані, ідентифікаційний номер) унеможливлює отримання від ДФС та ПФУ інформації про доходи 14-річних осіб і, як наслідок, проведення розрахунку субсидії домогосподарствам, у складі яких є такі особи.

Додатково повідомляємо, що відповідно до частини другої статті 21 Закону України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та Документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус» кожен громадянин України, який досяг чотирнадцятирічного віку, зобов’язаний отримати паспорт громадянина України.

Домогосподарствам, які одержують житлову субсидію та у складі яких є особи 14-річного віку, необхідно надати інформацію про паспортні дані та ідентифікаційний номер таких громадян до управління соціального захисту населення Білоцерківської міської ради. Інформацію можна надавати в зручний для громадян спосіб:

- пред’явити оригінали документів в «єдиній приймальні громадян», розташованої за адресою: м. Біла Церква, пров. Ковальський, 14 або направити копії поштою;

- відправити інформацію електронною поштою (email: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. );

- передати інформацію в телефонному режимі (за телефонами: 5-33-25; 39-05-13; 5-85-34).

Своєчасне оновлення персональних даних забезпечить для Вас розрахунок субсидії на наступний термін в автоматичному режимі без Вашого додаткового звернення. Дякуємо за розуміння та співпрацю.

Управління соціального захисту населення БМР