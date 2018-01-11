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Оголошено лауреатів міської літературно-мистецької премії ім. І.С. Нечуя-Левицького

  • Середа, січ. 24 2018
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Оголошено лауреатів міської літературно-мистецької премії ім. І.С. Нечуя-Левицького

23 січня виконком БМР, розглянувши подання відділу культури і туризму та  протокол комісії з присудження міської літературно-мистецької премії ім. І.С. Нечуя-Левицького, вирішив присудити дану премію Євтушенку Віктору Арсенійовичу і Стародубу Олексію Володимировичу та вручити дипломи з грошовими преміями по 5 тис.грн  кожному лауреату. 

На здобуття премії  матеріали подавали  такі кандидати: 

Стародуб Олексій –  за наукові доробки и у сфері археології, історії, краєзнавства; 

Фокіна Тетяна -  за творчий доробок, виставкову діяльність;

Наумов Роман -  за творчий доробок  у сфері фотомистецтва,  фотоальбом «Біла Церква»;

Євтушенко Віктор –  за книгу «Щось не так»;

Поліщук Тетяна –  за літературно-театральну діяльність ;

Ручай Ганна –  за книгу «На східному фронті є зміни».

У результаті  таємного голосування  й були визначені лауреати. 

Для довідки: 

Олексій Стародуб бере активну участь у  культурно-громадському житті міста, вивчає проблеми археології,  історії, топоніміки Білої Церкви та району. Він фактично єдиний дослідник білоцерківської історіографії. 

Олексій Стародуб є співавтором «Інформаційного довідника з перейменування вулиць і міст у 2016 році. Декомунізація в Білій Церкві» (2017р.). Зробив великий внесок у написання книги «Будівельна історія Білої Церкви XI-XXI століть» - 4 томи (2017р.). Близько 70 його статей опубліковано у збірниках та журналах Білоцерківського краєзнавчого музею.

Олексій Володимирович – учасник численних історико-краєзнавчих читань ім.Петра Лебединцева, які відбуваються у Білоцерківському краєзнавчому музеї. Тематика його доповідей охоплює історію у найширшому її розумінні  - від таємничої епохи заснування міста Гюргева - до вивчення невідомих сторінок біографії і діяльності наших земляків.

Про високий рівень творів Віктора Євтушенка свідчить те, що поет-гуморист з Білої Церкви є лауреатом кількох Всеукраїнських фестивалів – конкурсів гумору та сатири, молодіжної літературно-мистецької премії ім. Вінграновського. 

У збірці «Щось не так» переважають жарти й дотепи  з нашого повсякденного побуту.  Цікаві сюжети, добірна народна мова, оригінальність у висвітленні  здавалося б банальних, сотні разів обписаних попередниками тем, ставлять Віктора Євтушенка в один ряд з кращими українськими сміхотворцями.

За матеріалами сайту БМР

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Опубліковано в Громада

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