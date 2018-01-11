Оголошено лауреатів міської літературно-мистецької премії ім. І.С. Нечуя-Левицького

23 січня виконком БМР, розглянувши подання відділу культури і туризму та протокол комісії з присудження міської літературно-мистецької премії ім. І.С. Нечуя-Левицького, вирішив присудити дану премію Євтушенку Віктору Арсенійовичу і Стародубу Олексію Володимировичу та вручити дипломи з грошовими преміями по 5 тис.грн кожному лауреату.

На здобуття премії матеріали подавали такі кандидати:

Стародуб Олексій – за наукові доробки и у сфері археології, історії, краєзнавства;

Фокіна Тетяна - за творчий доробок, виставкову діяльність;

Наумов Роман - за творчий доробок у сфері фотомистецтва, фотоальбом «Біла Церква»;

Євтушенко Віктор – за книгу «Щось не так»;

Поліщук Тетяна – за літературно-театральну діяльність ;

Ручай Ганна – за книгу «На східному фронті є зміни».

У результаті таємного голосування й були визначені лауреати.

Для довідки:

Олексій Стародуб бере активну участь у культурно-громадському житті міста, вивчає проблеми археології, історії, топоніміки Білої Церкви та району. Він фактично єдиний дослідник білоцерківської історіографії.

Олексій Стародуб є співавтором «Інформаційного довідника з перейменування вулиць і міст у 2016 році. Декомунізація в Білій Церкві» (2017р.). Зробив великий внесок у написання книги «Будівельна історія Білої Церкви XI-XXI століть» - 4 томи (2017р.). Близько 70 його статей опубліковано у збірниках та журналах Білоцерківського краєзнавчого музею.

Олексій Володимирович – учасник численних історико-краєзнавчих читань ім.Петра Лебединцева, які відбуваються у Білоцерківському краєзнавчому музеї. Тематика його доповідей охоплює історію у найширшому її розумінні - від таємничої епохи заснування міста Гюргева - до вивчення невідомих сторінок біографії і діяльності наших земляків.

Про високий рівень творів Віктора Євтушенка свідчить те, що поет-гуморист з Білої Церкви є лауреатом кількох Всеукраїнських фестивалів – конкурсів гумору та сатири, молодіжної літературно-мистецької премії ім. Вінграновського.

У збірці «Щось не так» переважають жарти й дотепи з нашого повсякденного побуту. Цікаві сюжети, добірна народна мова, оригінальність у висвітленні здавалося б банальних, сотні разів обписаних попередниками тем, ставлять Віктора Євтушенка в один ряд з кращими українськими сміхотворцями.

За матеріалами сайту БМР