600 тис. грн. виділяється на грошову допомогу учасникам АТО

- надання грошової допомоги для компенсації витрат на стоматологічні послуги;

- відшкодування вартості обстеження, проведеного методом комп’ютерної томографії або магнітно-резонансної томографії;

- надання одноразової матеріальної допомоги на проведення складних хірургічних операцій;

- надання грошової допомоги для компенсації витрат на реабілітаційні послуги;

- організації надання транспортних послуг на виконання окремих заходів Міської комплексної програми підтримки ветеранів війни та учасників антитерористичної операції на 2018-2020 роки.

Дані документи містять чітко виписані механізми надання допомог, відшкодування витрат особам, які мають право на часткову їх компенсацію, розмір таких допомог, перелік документів, які необхідно подавати тощо.

Допомога буде надаватися шляхом підписання трьохсторонні договори між надавачем послуг, особою, яка отримує послугу та управлінням соціального захисту населення, яке є головним розпорядником коштів.

Загальна сума фінансування заходів на період дії програми допомоги учасникам АТО до 2020 року передбачена у розмірі 10 млн 205 тис.грн.

На 2018 рік за потребою необхідно 3 млн 285 тис. грн. Поки що, при затвердженні міського бюджету – визначена сума 600 тис. грн., але надалі заплановано дофінансування на здійснення відповідних заходів.

За матеріалами сайту БМР