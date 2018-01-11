У 2017 році Центр зайнятості працевлаштував 20 тисяч осіб

Протягом 2017 року послугами обласної служби зайнятості скористались 41,9 тис. безробітних осіб. Серед них 54,3% (7,3 тис. осіб) становили жінки; 36,6% (5,0 тис. осіб) – молодь віком до 35 років; 42,6% (5,8 тис. осіб) – особи, які проживають у сільській місцевості; 34,9% (4,7 тис. осіб) – особи, які мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню. Всього протягом січня – грудня 2017 року працевлаштовано за направленням служби зайнятості 20 051 особа.

«Завдяки активній співпраці з роботодавцями, у 2017 році на 17,3% порівняно з 2016 роком збільшилась кількість вакансій, - зазначив директор Київського обласного центру зайнятості Денис Дармостук. – Понад 6,6 тис. роботодавців Київщини, з якими співпрацює служба зайнятості, поповнили базу вакансій на 35533 одиниці. Крім того, збільшилась питома вага поданих вакансій із заробітною платою вищою за мінімальну».

Серед пріоритетних напрямків роботи Київської обласної служби зайнятості щодо сприяння зайнятості населення є розвиток підприємницької ініціативи серед безробітних, завдяки якому безробітні громадяни повертаються до продуктивної праці. За рахунок виплати одноразової допомоги по безробіттю для зайняття підприємницькою діяльністю 94 особи започаткували власну справу. Колишні безробітні вирішили спрямувати свої сили на реалізацію самих різноманітних бізнес-ідей, а саме: організація діяльності туристичної агенції, надання послуг із системи безпеки, юридичних, перукарських послуг, із шиномонтажу, ремонту садової техніки, послуг на ринку землі, організація аматорських занять із фізкультури та спорту, швейного виробництва та інші. Також в області діють два Центри розвитку підприємництва – на базі Києво-Святошинського та Білоцерківського центрів зайнятості.

З метою забезпечення професійно-кваліфікаційного рівня шукачів роботи вимогам роботодавців, за сприяння обласної служби зайнятості майже 4,5 тис.осіб проходили професійне навчання.

Одним з основних видів тимчасової зайнятості населення є організація громадських та інших робіт тимчасового характеру. У 2017 році до участі в таких роботах за направленням служби зайнятості залучено понад 8,5 тисяч осіб.

За більш детальною інформацією звертайтесь до Київського обласного центру зайнятості за телефоном (044) 296-78-06