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Вітання з Днем Соборності України

  • П'ятниця, січ. 19 2018
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Вітання з Днем Соборності України

Шановні білоцерківці! Прийміть щирі вітання з нагоди Дня Соборності України!

22 січня 1919 року було проголошено Акт Злуки Української Народної Республіки і Західноукраїнської Народної Республіки. Цей день навіки вкарбувався в історію українського народу як величне національне свято, яке яскраво засвідчує, що Україна - неподільна, що не існує окремої Східної і Західної України, що у нас єдина держава, а ми – її єдиний народ!

Нині перед нашою державою постали нові виклики. Тисячі українців об’єдналися, поставши на захист територіальної цілісності, свободи і незалежності нашої Вітчизни. Ніхто й ніколи вже не зможе підірвати нашу єдність.

Ми твердо знаємо: у єдності – наша сила! Тож хай воля та завзяття згуртовують нас для здійснення всіх планів та задумів в ім’я процвітання соборної незалежної могутньої України!

Зі святом, з Днем Соборності України!

З повагою

Білоцерківська міська організація партії

«Блок Петра Порошенка «Солідарність»

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Опубліковано в Громада

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