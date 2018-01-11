Вітання з Днем Соборності України

22 січня 1919 року було проголошено Акт Злуки Української Народної Республіки і Західноукраїнської Народної Республіки. Цей день навіки вкарбувався в історію українського народу як величне національне свято, яке яскраво засвідчує, що Україна - неподільна, що не існує окремої Східної і Західної України, що у нас єдина держава, а ми – її єдиний народ!

Нині перед нашою державою постали нові виклики. Тисячі українців об’єдналися, поставши на захист територіальної цілісності, свободи і незалежності нашої Вітчизни. Ніхто й ніколи вже не зможе підірвати нашу єдність.

Ми твердо знаємо: у єдності – наша сила! Тож хай воля та завзяття згуртовують нас для здійснення всіх планів та задумів в ім’я процвітання соборної незалежної могутньої України!

Зі святом, з Днем Соборності України!

З повагою

Білоцерківська міська організація партії

«Блок Петра Порошенка «Солідарність»